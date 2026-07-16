Sanat, televizyon ve iş dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeniden düğmeye basıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma dosyasında adı geçen 25 şüpheliden şu ana kadar 10'u jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli şu şekilde sıralandı:
Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Öner Faruk Işık, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kuzeni olarak biliniyor.
Geçmişte bir süre Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan Işık, 2007 yılından bu yana Cem Yılmaz'ın kurucusu olduğu CMYLMZ Fikir Sanat film yapım şirketi bünyesinde yapımcı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda 1998 yılından itibaren kamera karşısına geçerek çeşitli yapımlarda oyunculuk da yapan Öner Faruk Işık'ın imza attığı ve rol aldığı projelerle de tanınıyor.
Yapımcısı olduğu film ve diziler:
Rol aldığı film ve diziler:
Son Dakika › Magazin › Cem Yılmaz'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında - Son Dakika
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