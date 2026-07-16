Cem Yılmaz\'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında

Sanat, televizyon ve iş dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeniden düğmeye basıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 10 İSİM

Soruşturma dosyasında adı geçen 25 şüpheliden şu ana kadar 10'u jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli şu şekilde sıralandı:

Sıla Gençoğlu

İlyas Yalçıntaş

Mehmet Fatih Aksoy

Öner Faruk Işık

Ateş İnce

Şefik Ömer Dolman

Aybüke Aldere

Ayşe Nur Balcı

İrem Haznedar

Orhan Yıldız

CEM YILMAZ'IN KUZENİ ÖNER FARUK IŞIK DA GÖZALTINDA

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Öner Faruk Işık, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kuzeni olarak biliniyor.

Geçmişte bir süre Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan Işık, 2007 yılından bu yana Cem Yılmaz'ın kurucusu olduğu CMYLMZ Fikir Sanat film yapım şirketi bünyesinde yapımcı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda 1998 yılından itibaren kamera karşısına geçerek çeşitli yapımlarda oyunculuk da yapan Öner Faruk Işık'ın imza attığı ve rol aldığı projelerle de tanınıyor.

Yapımcısı olduğu film ve diziler:

Erşan Kuneri (TV Dizisi 2022)

Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus (TV Belgeseli 2021)

Karakomik Filmler: 2 Arada (Sinema Filmi 2019)

Karakomik Filmler: Kaçamak (Sinema Filmi 2019)

Arif V 216 (Sinema Filmi 2018)

Deli Aşk (Sinema Filmi 2017)

Ali Baba ve 7 Cüceler (Sinema Filmi 2015)

Pek Yakında (Sinema Filmi 2014)

CM101MMXI Fundamentals (TV Belgeseli 2013)

Her Şey Çok Güzel Olacak (Sinema Filmi 1998)

Rol aldığı film ve diziler: