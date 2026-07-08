CHP'de Yeni Kriz: Nizamettin Ada Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP'de Yeni Kriz: Nizamettin Ada Görevden Alındı

08.07.2026 15:54
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Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, genel merkez tarafından görevden alındıklarını açıkladı.

(IĞDIR) -Haber: Serdar ÜNSAL

CHP Genel Merkezi tarafından Iğdır İl Başkanlığı görevinden alınan Nizamettin Ada, "Bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Bunun dışında hiçbir genel başkanı tanımıyoruz. Biz atanmışların değil, seçilmişlerin yanındayız" dedi.

Ada, yaptığı açıklamada, kendilerine İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun görevden alındığına ilişkin tebligat gönderildiğini belirtti.

İl yönetiminin parti üyelerinin oylarıyla demokratik şekilde seçildiğini ifade eden Ada, görev süreleri boyunca CHP'ye ve Iğdır'a hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Görevden alınma kararının siyasi bir tutum nedeniyle alındığını savunan Ada, "Bugün görevden alınış sebebimiz, butlan yönetimine boyun eğmememiz ve bu yönetimi kabul etmememizdir. Eğer onların istediği gibi davransaydık bugün koltuklarımızda oturuyor olabilirdik. Ancak bizim meselemiz koltuk değil, memleket meselesidir" diye konuştu.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bağlılıklarını sürdüreceklerini belirten Ada, "Bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Bunun dışında hiçbir genel başkanı tanımıyoruz. Biz atanmışların değil, seçilmişlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'de halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini" söyleyen Ada, "Bizim mücadelemiz işçinin, çiftçinin, emeklinin, üreticinin ve halkın sorunlarına çözüm üretmek içindir. CHP halkın partisidir. Halkla birlikte olmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'de Yeni Kriz: Nizamettin Ada Görevden Alındı - Son Dakika

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