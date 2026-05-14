CHP'den Fakirlik Belgesi İddiası

14.05.2026 15:49
CHP Aksaray İl Başkanı, AK Parti Milletvekili'nin eşine fakirlik belgesi verildiğini öne sürdü.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi adına "fakirlik ilmuhaberi" düzenlendiğini öne sürdü.

Özdemir ve Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, AK Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un geçmişte mali müşavirlik yaptığını ve ekonomik durumunun iyi olduğunu söyledi. Özdemir, şöyle devam etti:

"Gördük ki Sayın Altınsoy'a milletvekilliği yaramamış. Çok fakirleşmiş, o kadar fakirleşmiş ki, eşine oturduğu mahallenin muhtarı tarafından fakirlik belgesi düzenlenmiş. Bu fakirlik belgesi, vekilin oturduğu mahallenin muhtarı tarafından düzenlenmiş ve eşinin açtığı bir davada bu belgeye başvurulmuş. Bunu niye davada kullanmışlar? O davada mahkeme masrafı ve harç ödememek için. Şimdi, 28 bin lira maaş alan bir kişi dava açtığında, mahkeme o kişiden harcı alır, mahkeme masrafını alır. Hiçbir muhtar da ona fakirlik belgesi düzenlemez. Düzenlese bile, mahkeme kendi sorgulaması sırasında sistemden çıkan SGK kaydını inceleyerek adli yardım kararını ortadan kaldırır ya da 20 bin lira emekli maaşı alan herhangi bir kişinin adli yardım talebi reddedilir ve mahkeme masrafını ödemek zorunda kalır. Bizim milletvekili bu belgeyle harçsız dava açmış. Dava Aksaray Adliyesi'nde görülmekte. Burada resmi belgede sahtecilik var. Fakir mi kendisi? Fakirse diyecek bir şeyimiz yok; bu belge doğru. Değilse sahte bir evrak var."

İkincisi, mahkemeye ödeyeceği harcı ödememiş; hazine karşılamış bunu. Dolayısıyla devleti dolandırmak söz konusu. Bir milletvekilinin eşi sahte evrak düzenlemiş ve kamuyu dolandırarak zarar uğratmıştır. Çok net bir şekilde belge ortada, yapılanlar ortada. Maalesef, ülkemizin geldiği durum, milletvekillerinin etik davranışları ortada. Diyecek hiçbir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Biz de milletvekilimiz için bu kadar fakir olunca bir sandık koyduk, buradaki emekli, asgari ücretli partililerimiz, gönlünden geçen yardımı yapacaklar."

"ARTIK KİMSE 'YOKSULLUK YOK' DEMESİN"

CHP PM Üyesi Ertürk ise, "AK Parti Aksaray Milletvekili'nin eşi, mahalle muhtarından fakirlik belgesi almış. Fıkra bu kadar. Artık bu ülkede kimse 'yoksulluk yok' demesin. İşte yoksulluğun belgesi, milletvekilinin eşinin muhtardan aldığı fakirlik belgesi. Ey Erdoğan, sen bu ülkeyi nasıl yönettin de milletvekilini ekmeğe muhtaç hale getirdin? Ey Erdoğan, sen bu ülkeyi nasıl yönettin de milletvekilli muhtarlığın kapısından belge almak zorunda kaldı? Ben burada, Erdoğan'ın yoksullaştırdığı tüm emeklilerimize ve tüm asgari ücretlilerimize çağrı yapıyorum. Lütfen gelin, yoksulluğu paylaşalım. Milletvekili dayanışma sandığına tüm emeklilerimizden destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

