CHP'den Hukuksuz Butlan Kararına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Hukuksuz Butlan Kararına Tepki

22.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aksaray, genel kurulun iptalini hukuksuz bularak karara direneceklerini açıkladı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanlığı, partinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptaline ilişkin, "Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, hazırlanan basın açıklamasını, beraberindeki partililerle birlikte CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda okudu.

Partinin 81 il başkanı adına yapılan açıklamada, "Partimizin kurumsal kimliğini, seçilmiş iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bu hukuksuz darbe girişimine karşı tam bir kararlılıkla direneceğimizi ilan ediyoruz" denildi.

Mahkeme kararının "Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke" olarak geçtiği belirtilen açıklamada, "Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"CHP MİLLETİN BABA OCAĞIDIR"

Açıklamada, 2023 sonrası başlayan değişim süreci ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarıya dikkat çekildi. 19 Mart sürecinden itibaren başlayan yargı operasyonlarının ve iddiaların, "yerel seçimlerde kendini gösteren ve bir sonraki genel seçimde ortaya çıkacak olan iktidar değişimi iradesini engelleme çabası" olduğu savunuldu.

"CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir; CHP milletin baba ocağıdır" denilen açıklamada, partiyi kimin yöneteceğine "bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletin" karar vereceği vurgulandı."

Genel Başkan Özgür Özel'in kurultay iradesiyle 4 kez seçildiği, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise 15,5 milyon oyla aday gösterildiği hatırlatılan açıklama, "Milletimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" sözleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Hukuksuz Butlan Kararına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:43
Canlı anlatım: Finalde üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Finalde üçüncü gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:36:12. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Hukuksuz Butlan Kararına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.