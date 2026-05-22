CHP'den Mahkeme Kararına Sert Tepki

22.05.2026 00:31
CHP Hatay, mahkemenin kurultay iptal kararını protesto etti, hukuki geçerliliği olmadığını savundu.

Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik verdiği iptal kararı, CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. İl binasında gerçekleştirilen açıklamada, mahkemenin kararına sert tepki gösterildi.

CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Günenç tarafından okunan ortak metinde, yargı eliyle partiye müdahale edilmeye çalışıldığı savunuldu. Kararın hukuki değil, siyasi bir hamle olduğunu vurgulayan Günenç, "Partimize yönelik abluka ve baskıların 19 Mart sonrasında ikinci darbesini bugün yaşamış bulunuyoruz. Hukuku siyasallaştırarak verilmiş olan, meşru olmayan mutlak butlan kararını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Açıklamasında kararın kendileri için hiçbir geçerliliği olmadığını belirten Günenç, iktidar yürüyüşünün engellenemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu karar, siyasal ve hukuksal olarak yok hükmündedir. CHP'nin kararlı iktidar mücadelesini engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz partimize sahip çıkmaya, Cumhuriyet'in kurucu partisinin değerleriyle Türkiye'ye aydınlık bir geleceği getirme mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Baba ocağımız, evimiz, yurttaşın güven kapısı partimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz." CHP Hatay örgütü, hukuki süreci yakından takip edeceklerini ve karara karşı direnişlerini sürdüreceklerini belirtti."

Kaynak: ANKA

