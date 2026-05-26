CHP'den Olağanüstü Kurultay Çağrısı

(MUĞLA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf mahkemesinin tedbir kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından Muğla merkez ve 13 ilçede ortak açıklama yapan CHP'li eski ve mevcut yöneticiler, partinin birlik ve beraberlik içinde süreçten güçlenerek çıkacağını belirterek, olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde toplanması çağrısında bulundu.

Muğla'da eski ve mevcut parti yöneticileri Muğla merkez ve 13 ilçede ortak açıklama yaptı. CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen ile önceki dönem ilçe başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, "Mutlak Butlan" kararının asıl amacının CHP'yi bölmek, parçalamak ve milletin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğu ifade edildi. Açıklamada, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetimin yanında olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır" denildi.

Partinin geleceği ve selameti açısından olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, sürecin parti örgütlerinin ortak iradesiyle aşılacağı ifade edildi.

Ortak açıklamaya önceki dönem CHP Muğla İl Başkanları Adem Zeybekoğlu, Alper Tuncer Besi, Hilmi Giresun, Günay Toprakcı, Mustafa Erkan Bayer, Murat Tevfik Ülkü, Süleyman Uslu ve Vecdet Seçer ile 13 ilçenin eski ve mevcut başkanları imza attı.