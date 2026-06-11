CHP'den Özgür Özel'e Destek

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanlığı'nda bir araya gelen önceki dönem İl Genel Meclisi üyeleri, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e desteklerini açıkladı. Ortak basın açıklamasını okuyan Zeki Köylü, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'dir. Elinde mazbatası olan, kurultay iradesiyle göreve gelmiş olan kişi odur" dedi.

Önceki dönem İl Genel Meclisi üyeleri CHP Muğla İl Başkanlığı'na yapılan ziyarette, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek mesajlarını iletti. Ziyarete CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl'ın yanı sıra CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da katıldı.

İl Genel Meclisi üyeleri adına hazırlnan ortak basın açıklamasını üyeler adına Zeki Köylü okudu. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu kaydeden Köylü, şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir parti içi tartışmayı konuşmak için toplanmadık. Bugün burada demokrasiyi, halkın iradesini, Cumhuriyeti ve Türkiye'nin geleceğini savunmak için bir aradayız. Biz demokrasiye inanıyoruz. Demokrasinin temel taşı siyasal partilerdir. Siyasal partilerin meşruiyeti seçimlerden gelir. Yetkinin kaynağı halktır. Yetkinin kaynağı delegedir. Yetkinin kaynağı sandıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'dir. Sayın Özgür Özel meşruiyetini kurultay delegelerinin oylarıyla almıştır. Elinde mazbatası olan, kurultay iradesiyle göreve gelmiş olan kişi odur. Bu nedenle seçilmiş iradeyi yok sayan, kurultay iradesini tartışmalı hale getiren hiçbir girişimi doğru bulmuyoru."

"BİZ İNANIYORUZ Kİ CHP'NİN İKTİDAR YOLU AÇIKTIR"

CHP'nin geleceği mahkeme koridorlarında değil, kurultay salonlarında belirlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra yeniden Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bu başarı tesadüf değildir. Bu başarı milyonlarca yurttaşın değişim iradesinin sonucudur. Bugün toplumun önündeki en büyük umut, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar umududur. Biz inanıyoruz ki CHP'nin iktidar yolu açıktır. Bu yürüyüşün öncüsü de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyeceğine olan inancımız tamdır. Tam da bu nedenle CHP'nin yükselişini durdurmaya yönelik her girişim karşısında örgütümüzün ve halkımızın sağduyusuna güveniyoruz."