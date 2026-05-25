CHP'den Polis Müdahalesine Protesto

25.05.2026 01:41
CHP Trabzon, Genel Merkez’e biber gazlı müdahaleyi protesto için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- CHP Trabzon Ortahisar İlçe Başkanlığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne polisin biber gazlı müdahalesini protesto etti. İlçe başkanı Haluk Batmaz, "Siyaset koltuklarda ya da makamlarda yapılmaz, siyaset sokakta, alanda yapılır" dedi.

CHP Trabzon İlçe Başkanlığı, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılmasını protesto etmek amacıyla Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda oturma eylemi gerçekleştirildi.

Çok sayıda vatandaş, partili ve İlçe Başkanı Haluk Batmaz'ın katıldığı oturma eyleminde Özgür Özel'in konuşması dinletildi. Batmaz, siyasetin makamlarda değil sokaklarda yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"13 yıl genel başkanlığımızı yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı aparatlığıyla beraber Genel Merkezimize yerleştirmeleri sonucunda biz Genel Merkezimizi terk etmek zorunda kaldık. Ama siyaset koltuklarda ya da makamlarda yapılmaz, siyaset sokakta, alanda yapılır. Bugün alandayız, yarın eylemliklerimiz çok daha farklı noktalarda sergileyeceğiz. Bu verilmiş olan kararı asla kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
