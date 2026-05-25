CHP'den Polis Müdahalesine Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Polis Müdahalesine Protesto

CHP\'den Polis Müdahalesine Protesto
25.05.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de, CHP'nin kurultay iptali ve polis müdahalesine karşı yürüyüş yapıldı.

(ZONGULDAK) - CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve partinin kurultayının istinaf mahkemesince iptali Karadeniz Ereğli'de protesto edildi. Partililer ve vatandaşlar mutlak butlan kararına karşı yürüyüş yaparak sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdiler.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde CHP üyeleri, partililer ve yurttaşlar mutlak butlan kararını ve CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. İlçe başkanlığı önünde toplanan grup, Karadeniz Ereğli sokaklarında sloganlar eşliğinde yürüyerek tepkilerini dile getirdi.

Yapılan protestoda grup sloganlar eşliğinde Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Saygı duruşunda bulunan partililer, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Özgür Başkan, Özgür gelecek" sloganları öne çıktı.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, açıklamasında, gelişmeleri demokrasi ve hukuk devleti açısından kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Yılmaz Erdoğan, CHP'nin örgütlü mücadele geleneğine ve parti iradesine yönelik bir girişimle karşı karşıya olduklarını savunarak, "CHP'ye yönelik hukuksuz butlan girişimini ve ardından gelişen antidemokratik süreçleri tanımadığımızı açıkça ifade ediyoruz. Hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesi, demokratik toplum düzenine ve milli iradeye doğrudan zarar vermektedir" dedi.

Siyasetin hukuk dışı müdahalelerle şekillendirilmesine karşı olduklarını ifade eden Yılmaz Erdoğan, demokratik bir ülkede siyasi partilerin yalnızca halkın iradesiyle değerlendirilebileceğini söyledi.

Partisine yönelik sürecin yalnızca bir siyasi parti meselesi olmadığını söyleyen Yılmaz Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yargının bağımsızlığına gölge düşüren, siyaseti hukuk dışı müdahalelerle yönlendirmeye çalışan her türlü girişimin karşısındayız. Biz inanıyoruz ki demokratik bir ülkede siyasi partilerin kaderini belirleyecek olan tek güç halkın iradesidir. Siyasi partiler baskıyla, yönlendirmeyle ya da hukuki tartışmalara yol açan kararlarla değil, sandıkta ortaya çıkan millet iradesiyle değerlendirilmelidir. Siyaseti farklı yöntemlerle dizayn etmeye yönelik girişimler yalnızca partilere değil, demokrasinin kendisine zarar verir. Bugün yaşananları yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren dar bir siyasi mesele olarak görmüyoruz."

Bu süreç, Türkiye'de demokrasi anlayışını, hukuk devletini ve çoğulcu siyasal yaşamı doğrudan ilgilendiren ciddi bir tablo ortaya koymaktadır. Hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesi toplumun adalet duygusunu zedelerken, vatandaşların demokratik kurumlara güvenini de sarsmaktadır. Bizler adaletin üstünlüğünü, anayasal düzeni ve halkın seçme-seçilme hakkını savunmaya devam edeceğiz. Demokratik değerlerden, hukuk devletinden ve halkın iradesinden yana tavrımız nettir. Bu ilkelerden geri adım atmayacağız. Karadeniz Ereğli'de olduğu gibi ülkenin her yerinde demokratik haklarımızı kullanarak sesimizi yükseltmeye, hukukun ve demokrasinin yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Polis Müdahalesine Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:25:15. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'den Polis Müdahalesine Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.