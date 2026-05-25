CHP\'den Polis Müdahalesine Protesto

(ZONGULDAK) - CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve partinin kurultayının istinaf mahkemesince iptali Karadeniz Ereğli'de protesto edildi. Partililer ve vatandaşlar mutlak butlan kararına karşı yürüyüş yaparak sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdiler.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde CHP üyeleri, partililer ve yurttaşlar mutlak butlan kararını ve CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. İlçe başkanlığı önünde toplanan grup, Karadeniz Ereğli sokaklarında sloganlar eşliğinde yürüyerek tepkilerini dile getirdi.

Yapılan protestoda grup sloganlar eşliğinde Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Saygı duruşunda bulunan partililer, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Özgür Başkan, Özgür gelecek" sloganları öne çıktı.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, açıklamasında, gelişmeleri demokrasi ve hukuk devleti açısından kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Yılmaz Erdoğan, CHP'nin örgütlü mücadele geleneğine ve parti iradesine yönelik bir girişimle karşı karşıya olduklarını savunarak, "CHP'ye yönelik hukuksuz butlan girişimini ve ardından gelişen antidemokratik süreçleri tanımadığımızı açıkça ifade ediyoruz. Hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesi, demokratik toplum düzenine ve milli iradeye doğrudan zarar vermektedir" dedi.

Siyasetin hukuk dışı müdahalelerle şekillendirilmesine karşı olduklarını ifade eden Yılmaz Erdoğan, demokratik bir ülkede siyasi partilerin yalnızca halkın iradesiyle değerlendirilebileceğini söyledi.

Partisine yönelik sürecin yalnızca bir siyasi parti meselesi olmadığını söyleyen Yılmaz Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yargının bağımsızlığına gölge düşüren, siyaseti hukuk dışı müdahalelerle yönlendirmeye çalışan her türlü girişimin karşısındayız. Biz inanıyoruz ki demokratik bir ülkede siyasi partilerin kaderini belirleyecek olan tek güç halkın iradesidir. Siyasi partiler baskıyla, yönlendirmeyle ya da hukuki tartışmalara yol açan kararlarla değil, sandıkta ortaya çıkan millet iradesiyle değerlendirilmelidir. Siyaseti farklı yöntemlerle dizayn etmeye yönelik girişimler yalnızca partilere değil, demokrasinin kendisine zarar verir. Bugün yaşananları yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren dar bir siyasi mesele olarak görmüyoruz."

Bu süreç, Türkiye'de demokrasi anlayışını, hukuk devletini ve çoğulcu siyasal yaşamı doğrudan ilgilendiren ciddi bir tablo ortaya koymaktadır. Hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesi toplumun adalet duygusunu zedelerken, vatandaşların demokratik kurumlara güvenini de sarsmaktadır. Bizler adaletin üstünlüğünü, anayasal düzeni ve halkın seçme-seçilme hakkını savunmaya devam edeceğiz. Demokratik değerlerden, hukuk devletinden ve halkın iradesinden yana tavrımız nettir. Bu ilkelerden geri adım atmayacağız. Karadeniz Ereğli'de olduğu gibi ülkenin her yerinde demokratik haklarımızı kullanarak sesimizi yükseltmeye, hukukun ve demokrasinin yanında durmaya devam edeceğiz."