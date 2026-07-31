CHP Digor İlçe Teşkilatı partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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CHP Digor İlçe Teşkilatı partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

CHP Digor İlçe Teşkilatı partilerinden istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı
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CHP Digor İlçe Başkanı Faik Duman, tüm ilçe yönetimi ile partilerinden istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Digor İlçe Başkanı Faik Duman, tüm ilçe yönetimi ile partilerinden istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu.

CHP Digor İlçe Başkanı Faik Duman, yaptığı açıklamada, ilçe yönetimi ile partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını bildirdi. Dağpınar Belde Belediye Başkanı Nurettin Artuk, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Hamza Akil ve Digor Belediye Başkan Adayı Hayrettin Dinler de CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

İstifaların ardından parti binası önünde basın açıklaması yapan Faik Duman, 2018 yılında Digor'da tabelası dahi bulunmayan CHP'yi örgütlü bir yapıya kavuşturduklarını ve üye sayısını 450'ye çıkardıklarını söyledi. Partide yaşanan süreç nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirten Duman, "Bugün tüm Digor ilçe örgütümüzle birlikte baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Bizlere yapılan haksızlıklara daha fazla katlanmamız mümkün değildir. İlçe örgütü olarak aldığımız kararla Sayın Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye katılma kararı aldık. Ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Duman ayrıca, bugün itibarıyla CHP'nin Digor örgütündeki 450 üyeden 250'sinin de partiden istifa ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Duman, Digor, Yerel, Son Dakika

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