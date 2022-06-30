CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde içme suyuna siyanür bulaştığı iddiaları üzerine Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı sularda gerekli testlerin yapıldığını ve sonuçların negatif olduğunu açıklamıştı. CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve partililer Keban'da açıklama yaparken, "Sadece Keban ilçesinin şebekesinde suyla ilgili bir problem olmadığı açıkça ortada. Bu daha büyük sorunlar açacak çünkü ortada nehre akan bir siyanür var. Bu çevreye ve insana karşı büyük bir tehlike" dedi.

"SİNAYÜR BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE KEBAN BARAJI GÖLÜ TEHLİKEDE"