CHP Eskişehir İl Başkanı: İmamoğlu Artık Tüm Türkiye'nin Adayı

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Ekrem İmamoğlu artık CHP'nin adayı değildir. Ekrem İmamoğlu artık tüm Türkiye'nin adayıdır. Ekrem İmamoğlu artık halk hareketidir" dedi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla ESPARK AVM önünde bir araya gelen vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmasını protesto etmek için Ulus Anıtı'na yürüdü.

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atan kitle, CHP Eskişehir İl Örgütü'nün eylemine dahil oldu.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Ulus Anıtı önünde yaptığı açıklamada, partisinin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için üye sandığından 16 bin 584, dayanışma sandığından ise 101 bin 242 oy çıktığını belirtti.

Türkiye genelinde 15 milyon oy kullanıldığına dikkat çeken Yalaz, "Ekrem İmamoğlu artık CHP'nin adayı değildir. Ekrem İmamoğlu artık tüm Türkiye'nin adayıdır. Ekrem İmamoğlu artık halk hareketidir" dedi.

Yalaz, İmamoğlu serbest kalana dek her akşam 19.00'da Ulus Anıtı'nda toplanacaklarını söyledi, Eskişehirlileri eylemlerine davet etti.

Dağılmak istemeyen gençlere polis müdahalesi

Açıklamanın ardından Ulus Anıtı'ndan yürüyüşe devam etmek isteyen bir grup genç, şehir içinde farklı noktalara yöneldi.

Emniyet güçleri, gençlerin Köprübaşı'nın ötesine geçmesine müsaade etmedi.

Seylap Caddesi ve Hat Boyu üzerinden yürüyüşlerine devam etmek isteyen gençler, TOMA'lardan atılan sularla dağıtıldı.