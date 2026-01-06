CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Biz Ne Yapıyorsak Halkın Yararına, Bu Şehrin Faydasına Yapmaya Gayret Ediyoruz"

(GAZİANTEP)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "AK Parti il başkanı CHP'yi aksaklık olmayan bir yerde aksaklık varmış gibi göstermekle suçluyor. Biz Gaziantep halkından gelenleri ve gördüklerimizi iktidar sahiplerine duyurmaya çalıştık. Siz halktan kopmuş, saraylara sığınmış, halkın değil sarayların siyasetçisi olduğunuz için bunları görmemeniz, duymamanız gayet normal. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yaşanan aksaklıklara ilişkin yaptığı eleştirilere yönelik açıklamalara cevap verdi. Açar, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen gerekli önlemleri zamanında almadığını savundu. Açar, "Biz ne halka rağmen, ne size rağmen, ne de başkasına rağmen siyaset yapmıyoruz, yapmayız da. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz. Asla bizim bir art niyetimiz yoktur" dedi.

"Yılbaşı tatillerini dışarıda geçirmeleri bu yaşanan mağduriyetlere sebep oldu"

Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, meteorolojinin yoğun kar yağışı olacağına ilişkin tüm uyarılarına rağmen yılbaşı öncesi gerekli tedbirler alınmadan tatile gittiklerini, kar yağışı sonrası vatandaşın yaşadığı mağduriyeti kamuoyu ile paylaşan CHP'yi halka rağmen muhalefet yapmakla suçladıklarını belirtti. Açar, "Siyasetçi ne yapıyorsa halk için yapmalıdır. Yılbaşı öncesi, meteoroloji tarafından günler öncesi bildirildiği üzere şehirde kar yağışı yaşandı. Bu yağışı, aylardır kuraklık yaşayan Gaziantep'imiz dört gözle bekliyordu. Gönül isterdi ki kar yağışı sevincini herkes normal yaşamını aksatmayacak bir şekilde yaşasın. Sabah kalktığında işine, okuluna gidebilecek şekilde yaşasın. Ama maalesef burada gerek Büyükşehir'in, gerekse de ilçe belediyelerinin bununla ilgili bir hazırlık yapmaması, bunu önceden öngörmemesi dolayısıyla ve kar yağdığında yaşanabilecek sorunları çok önemsemeyip hem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, hem Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun şehir dışına çıkmaları yani yılbaşı tatillerini dışarıda geçirmeleri bu yaşanan mağduriyetlere sebep oldu" diye konuştu.

"Siyaset halka hizmet etme sanatıdır"

"Biz ne halka rağmen ne size rağmen ne de başkasına rağmen siyaset yapmıyoruz, yapmayız da. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz. Asla bir art niyetimiz yoktur" diyen Vakkas Açar, şöyle devam etti:

"Gördüğümüz kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tatillerini bitirmiş şehre dönmüşler. Hoş geldiniz sayın başkanlarım. Tatilinizi yarıda kesmeyip sonuna kadar kullandıktan sonra dönmüşsünüz ve görevinize başlamışsınız. Büyükşehir Belediye Başkanımız, sosyal medya başkanlığı çok kolay, telefonunun 7/24 açık olduğunu, muhalefetin halka rağmen yapılamayacağını söylemiş. Çok doğru söylüyorsunuz sayın başkanım. Muhalefet halka rağmen yapılmaz. İktidar da halka rağmen yapılmaz. Sonuç itibariyle siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyasetin görevi budur zaten. Hiç kimse ne halka rağmen muhalefet yapmalıdır ne de halka rağmen iktidarını sürdürmelidir. Ne yapıyorsa halk için yapmalıdır. Siz, bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu şehrin teslim edildiği insan olarak böyle bir durumda şehri terk edip tatile gitmenizi normal karşılıyorsunuz. Bizim şehirde vatandaşlarımızın bize bildirdiği sorun ve sıkıntıları sizlere söylememizi de anormal karşılayıp halka rağmen siyaset yaptığımızı iddia ediyorsunuz.

"Siyaset halk için yapılır"

Dönüp bunu halkımıza soralım. Biz halka rağmen hangi siyaseti yaptık? Vatandaşımız bize telefon açmış, besicilik yaptığını ve kar dolayısıyla yollar kapalı olduğunda hayvanlarına yem ve suyu ulaştıramadığını söylemişse bizim bunu sizlere duyurmamız halka rağmen siyaset midir?

Ya da okulların açılmasına bir gün kalmış okul önleri okul bahçeleri kardan sonra eksi on dereceyi gören bu şehirde her tarafın buz kestiği bir şehirde öğrenci velilerinin, 'yarın sabah biz bu buz üstünde çocuklarımızı nasıl okula göndereceğiz, bununla ilgili bir çalışma yapılmayacak mı?' diye bizi aradıklarında bizim bunları siz belediye başkanlarımıza söylememiz halka rağmen siyaset mi? Biz ne halka rağmen ne size rağmen ne de başkasına rağmen siyaset yapmıyoruz, yapmayız da. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz. Asla bizim bir art niyetimiz yoktur, olamaz da. Siyaset halk için yapılır.

"Sayın Tahmazoğlu 15 katrilyonluk bir bütçeyi yönetiyorsunuz"

Kentin çeşitli bölgelerinden vatandaşlarımız yaşadığı mağduriyetleri belgeleyerek fotoğraf ve görüntüleri ile bize ilettiler. Bunlar arasında, hastası olduğunda ambulansın giremeyeceği, Allah korusun bir yangın olduğunda itfaiyenin giremeyeceği şekilde kapanmış, kepçenin giremediği yerler var. Market alışverişi yapmakta zorlanan insanlar var, tuzlama yapılmayan yollar var. Buna benzer şehrimizin dört bir tarafından bize gelen çok sayıda talepler var. Vatandaş zor durumdayken, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi eğer bir kepçe gönderemiyorsa, tuz atamıyorsa, bizler de ana muhalefetin temsilcileri olarak çıkıp bunları size iletiyorsak bu halka rağmen muhalefet mi? Belediye başkanlarımız 690-700 caddesi olduğunu beyan ederek açıklama yapıyorlar. Evet, Şahinbey de, Şehitkamil de, Gaziantep'in en büyük ilçeleri olmasının yanı sıra, bir tanesi Türkiye'nin üçüncü, bir tanesi de altıncı büyük ilçesi. Tabii ki bunların cadde sokak sayısı fazla olacak. Siz 1 milyon nüfuslu bir ilçe olduğunuz için Sayın Tahmazoğlu 15 katrilyonluk bir bütçeyi yönetiyorsunuz.

"Siz halkın değil sarayların siyasetçisi olduğunuz için"

Tatile gitmeden önce tüm hazırlıkları yaptığınızı söylüyorsunuz. Eğer hazırlıklar yapılmış olsaydı, Gaziantep'te yaşanan olumsuzlukların hiçbir tanesi yaşanmazdı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, sorumluluk alanınızda olmayan karayollarına bağlı İpekyolu'nda 'herhangi bir tıkanma yok' diye size atılan resimleri sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Gaziantep sadece iki ilçeden oluşan bir metropol değil. Siz, sadece Şahinbey ve Şehitkamil'de ana arterlerin değil, Nizip anayollardan bulvarlardan da Araban'a, Yavuzeli'ne giden yollardan, İslahiye'den, Nurdağı'ndan, Karkamış'tan da sorumlusunuz. AK Parti il başkanı CHP'yi aksaklık olmayan bir yerde aksaklık varmış gibi göstermekle suçluyor.

Biz Gaziantep halkından gelenleri ve gördüklerimizi iktidar sahiplerine duyurmaya çalıştık. Siz halktan kopmuş, saraylara sığınmış, halkın değil sarayların siyasetçisi olduğunuz için bunları görmemeniz, duymamanız gayet normal."