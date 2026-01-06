CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Biz Ne Yapıyorsak Halkın Yararına, Bu Şehrin Faydasına Yapmaya Gayret Ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Biz Ne Yapıyorsak Halkın Yararına, Bu Şehrin Faydasına Yapmaya Gayret Ediyoruz"

06.01.2026 17:19  Güncelleme: 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Açar, "AK Parti il başkanı CHP’yi aksaklık olmayan bir yerde aksaklık varmış gibi göstermekle suçluyor. Biz Gaziantep halkından gelenleri ve gördüklerimizi iktidar sahiplerine duyurmaya çalıştık. Siz halktan kopmuş, saraylara sığınmış, halkın değil sarayların siyasetçisi olduğunuz için bunları görmemeniz, duymamanız gayet normal. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

(GAZİANTEP)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "AK Parti il başkanı CHP'yi aksaklık olmayan bir yerde aksaklık varmış gibi göstermekle suçluyor. Biz Gaziantep halkından gelenleri ve gördüklerimizi iktidar sahiplerine duyurmaya çalıştık. Siz halktan kopmuş, saraylara sığınmış, halkın değil sarayların siyasetçisi olduğunuz için bunları görmemeniz, duymamanız gayet normal. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yaşanan aksaklıklara ilişkin yaptığı eleştirilere yönelik açıklamalara cevap verdi. Açar, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen gerekli önlemleri zamanında almadığını savundu. Açar, "Biz ne halka rağmen, ne size rağmen, ne de başkasına rağmen siyaset yapmıyoruz, yapmayız da. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz. Asla bizim bir art niyetimiz yoktur" dedi.

"Yılbaşı tatillerini dışarıda geçirmeleri bu yaşanan mağduriyetlere sebep oldu"

Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, meteorolojinin yoğun kar yağışı olacağına ilişkin tüm uyarılarına rağmen yılbaşı öncesi gerekli tedbirler alınmadan tatile gittiklerini, kar yağışı sonrası vatandaşın yaşadığı mağduriyeti kamuoyu ile paylaşan CHP'yi halka rağmen muhalefet yapmakla suçladıklarını belirtti. Açar, "Siyasetçi ne yapıyorsa halk için yapmalıdır. Yılbaşı öncesi, meteoroloji tarafından günler öncesi bildirildiği üzere şehirde kar yağışı yaşandı. Bu yağışı, aylardır kuraklık yaşayan Gaziantep'imiz dört gözle bekliyordu. Gönül isterdi ki kar yağışı sevincini herkes normal yaşamını aksatmayacak bir şekilde yaşasın. Sabah kalktığında işine, okuluna gidebilecek şekilde yaşasın. Ama maalesef burada gerek Büyükşehir'in, gerekse de ilçe belediyelerinin bununla ilgili bir hazırlık yapmaması, bunu önceden öngörmemesi dolayısıyla ve kar yağdığında yaşanabilecek sorunları çok önemsemeyip hem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, hem Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun şehir dışına çıkmaları yani yılbaşı tatillerini dışarıda geçirmeleri bu yaşanan mağduriyetlere sebep oldu" diye konuştu.

"Siyaset halka hizmet etme sanatıdır"

"Biz ne halka rağmen ne size rağmen ne de başkasına rağmen siyaset yapmıyoruz, yapmayız da. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz. Asla bir art niyetimiz yoktur" diyen Vakkas Açar, şöyle devam etti:

"Gördüğümüz kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tatillerini bitirmiş şehre dönmüşler. Hoş geldiniz sayın başkanlarım. Tatilinizi yarıda kesmeyip sonuna kadar kullandıktan sonra dönmüşsünüz ve görevinize başlamışsınız. Büyükşehir Belediye Başkanımız, sosyal medya başkanlığı çok kolay, telefonunun 7/24 açık olduğunu, muhalefetin halka rağmen yapılamayacağını söylemiş. Çok doğru söylüyorsunuz sayın başkanım. Muhalefet halka rağmen yapılmaz. İktidar da halka rağmen yapılmaz. Sonuç itibariyle siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyasetin görevi budur zaten. Hiç kimse ne halka rağmen muhalefet yapmalıdır ne de halka rağmen iktidarını sürdürmelidir. Ne yapıyorsa halk için yapmalıdır. Siz, bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu şehrin teslim edildiği insan olarak böyle bir durumda şehri terk edip tatile gitmenizi normal karşılıyorsunuz. Bizim şehirde vatandaşlarımızın bize bildirdiği sorun ve sıkıntıları sizlere söylememizi de anormal karşılayıp halka rağmen siyaset yaptığımızı iddia ediyorsunuz.

"Siyaset halk için yapılır"

Dönüp bunu halkımıza soralım. Biz halka rağmen hangi siyaseti yaptık? Vatandaşımız bize telefon açmış, besicilik yaptığını ve kar dolayısıyla yollar kapalı olduğunda hayvanlarına yem ve suyu ulaştıramadığını söylemişse bizim bunu sizlere duyurmamız halka rağmen siyaset midir?

Ya da okulların açılmasına bir gün kalmış okul önleri okul bahçeleri kardan sonra eksi on dereceyi gören bu şehirde her tarafın buz kestiği bir şehirde öğrenci velilerinin, 'yarın sabah biz bu buz üstünde çocuklarımızı nasıl okula göndereceğiz, bununla ilgili bir çalışma yapılmayacak mı?' diye bizi aradıklarında bizim bunları siz belediye başkanlarımıza söylememiz halka rağmen siyaset mi? Biz ne halka rağmen ne size rağmen ne de başkasına rağmen siyaset yapmıyoruz, yapmayız da. Biz ne yapıyorsak halkın yararına, bu şehrin faydasına yapmaya gayret ediyoruz. Asla bizim bir art niyetimiz yoktur, olamaz da. Siyaset halk için yapılır.

"Sayın Tahmazoğlu 15 katrilyonluk bir bütçeyi yönetiyorsunuz"

Kentin çeşitli bölgelerinden vatandaşlarımız yaşadığı mağduriyetleri belgeleyerek fotoğraf ve görüntüleri ile bize ilettiler. Bunlar arasında, hastası olduğunda ambulansın giremeyeceği, Allah korusun bir yangın olduğunda itfaiyenin giremeyeceği şekilde kapanmış, kepçenin giremediği yerler var. Market alışverişi yapmakta zorlanan insanlar var, tuzlama yapılmayan yollar var. Buna benzer şehrimizin dört bir tarafından bize gelen çok sayıda talepler var. Vatandaş zor durumdayken, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi eğer bir kepçe gönderemiyorsa, tuz atamıyorsa, bizler de ana muhalefetin temsilcileri olarak çıkıp bunları size iletiyorsak bu halka rağmen muhalefet mi? Belediye başkanlarımız 690-700 caddesi olduğunu beyan ederek açıklama yapıyorlar. Evet, Şahinbey de, Şehitkamil de, Gaziantep'in en büyük ilçeleri olmasının yanı sıra, bir tanesi Türkiye'nin üçüncü, bir tanesi de altıncı büyük ilçesi. Tabii ki bunların cadde sokak sayısı fazla olacak. Siz 1 milyon nüfuslu bir ilçe olduğunuz için Sayın Tahmazoğlu 15 katrilyonluk bir bütçeyi yönetiyorsunuz.

"Siz halkın değil sarayların siyasetçisi olduğunuz için"

Tatile gitmeden önce tüm hazırlıkları yaptığınızı söylüyorsunuz. Eğer hazırlıklar yapılmış olsaydı, Gaziantep'te yaşanan olumsuzlukların hiçbir tanesi yaşanmazdı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, sorumluluk alanınızda olmayan karayollarına bağlı İpekyolu'nda 'herhangi bir tıkanma yok' diye size atılan resimleri sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Gaziantep sadece iki ilçeden oluşan bir metropol değil. Siz, sadece Şahinbey ve Şehitkamil'de ana arterlerin değil, Nizip anayollardan bulvarlardan da Araban'a, Yavuzeli'ne giden yollardan, İslahiye'den, Nurdağı'ndan, Karkamış'tan da sorumlusunuz. AK Parti il başkanı CHP'yi aksaklık olmayan bir yerde aksaklık varmış gibi göstermekle suçluyor.

Biz Gaziantep halkından gelenleri ve gördüklerimizi iktidar sahiplerine duyurmaya çalıştık. Siz halktan kopmuş, saraylara sığınmış, halkın değil sarayların siyasetçisi olduğunuz için bunları görmemeniz, duymamanız gayet normal."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Vakkas Açar, Gaziantep, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: 'Biz Ne Yapıyorsak Halkın Yararına, Bu Şehrin Faydasına Yapmaya Gayret Ediyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

22:20
Süper Kupa’da finalin adı belli oldu Fenerbahçe, Samsunspor’u 2 golle geçti
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti
22:14
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye geçiyor: Rozeti Erdoğan takacak
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Rozeti Erdoğan takacak
20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:29:08. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Biz Ne Yapıyorsak Halkın Yararına, Bu Şehrin Faydasına Yapmaya Gayret Ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.