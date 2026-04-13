CHP Gaziantep İl Başkanı Açar'dan, Büyükşehir Belediyesi'ne "Fahri Hemşehrilik Beratı" Tepkisi: "Gaziantep Halkı Gösteriş Değil, Hizmet Bekliyor"

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis birleşiminde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "fahri hemşehrilik beratı" verilmesinin gündeme alınmasına, "Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu bu kentte, eğitimde kronikleşmiş problemler yaşanırken, böylesi sembolik ve tartışmalı bir kararın öncelik haline getirilmesi büyük bir çelişkidir. Gaziantep halkı gösteriş değil, hizmet bekliyor" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis birleşiminde, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e "fahri hemşehrilik beratı" verilmesinin gündeme alınmasına tepki göstererek, bu girişimle Cumhuriyet değerlerinin ve kentin asıl önceliklerinin göz ardı edildiğini savundu.

Açar, Bakan Tekin'in kamuoyunda eğitim politikaları ve laiklik tartışmaları üzerinden sıkça eleştirildiğine dikkati çekerek, kararı "popülist" bulduğunu ifade etti.

İl Başkanı Açar, "Gaziantep gibi köklü bir kent, fahri hemşehrilik ünvanı verirken somut katkı ve hizmetleri esas almalıdır. Bu kararın gerekçesi kamuoyuna şeffaf ve ikna edici bir biçimde açıklanmalıdır" dedi.

Gaziantep'in eğitimde kronikleşen sorunlarına da değinen Açar, eğitim yılı ortasında kapatılan bir okul nedeniyle öğrencilerin mağdur edildiğini ve bu tartışmanın sıcaklığını koruduğuna işaret etti.

Kentin başarı sıralamasındaki yerini de eleştiren Açar, "Gaziantep gibi 'gazilik madalyasını' göğsünde gururla taşıyan ve Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu bu kentte, eğitimde kronikleşmiş problemler yaşanırken, böylesi sembolik ve tartışmalı bir kararın öncelik haline getirilmesi büyük bir çelişkidir" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimin halkın sorunlarından uzaklaştığını belirten Açar, "Gaziantep'in gündemi basit polemikler değil, halkın doğrudan yaşadığı geçim sıkıntısıdır. Türkiye'nin en pahalı su tarifelerinden biri şehrimizde uygulanıyor. Belediyenin önceliği bu yükü hafifletmek olmalıdır. Bir yandan borçlanma yetkisi istenirken, diğer yandan şehrin acil ihtiyacı olmayan projelere kaynak aktarılması kabul edilemez" diye konuştu.

Son olarak belediyeye sosyal belediyecilik çağrısında bulunan Açar, altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi, ihalelerde şeffaflık sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Gaziantep halkı gösteriş değil, hizmet bekliyor" dedi.