CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "31 Mart Seçimlerinde İktidarın Ayağına Basmışız"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "31 Mart Seçimlerinde İktidarın Ayağına Basmışız"

24.12.2025 15:14  Güncelleme: 16:50
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti sırasında siyasi müdahalelere ve hukuksuzluklara dikkat çekti. Parti programlarının onaylandığını belirten Bulut, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Haksızlığa uğradığımız kamuoyunda çok yerleşmiş durumda. Toplum diyor ki, 'evet size haksızlık yapılıyor, siyasi bir müdahale var. 'İktidar bu yaptıklarıyla bu zulmü gerçekleştirmesinin sebebi kendisinin orada kalma isteğidir.' Bu da netleşmiş durumda. Ama diyor ki, 'siz tespiti iyi yapıyorsunuz, sorunları iyi söylüyorsunuz. Siz ne yapacaksınız?' Tam o evreye geldik. Parti programımız onaylandı. Programımızı anlatma faslına geçtik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer katıldı. Burhanettin Bulut, şunları ifade etti:

"31 Mart seçimlerinde iktidarın ayağına basmışız. Ayağına basma acısıyla mıdır nedir bir tarafıyla sürekli yargı üzerinden operasyonlar, bir tarafıyla parti üzerinde gerek kurultay sonrası sanki bir muhalefet varmış üzerinden yaratılan algı. Onun üzerine müdahaleler. Üç tane kurultay yaptık. Bir tanesi tüzük kurultayı olmak üzere iki tane de olağanüstü kurultay yaptık. Belediye başkanlarımız içeri atıldı. Hepsiyle ilgili hukuki olarak değerlendirme yaptığımda hukuk yok. Cezaevindeki arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

"Bu bizim Türkiye partisi olduğumuzun görüntüsü"

İddianame çıktı yarın mahkeme başlayacak. Büyük ihtimalle yılın üçte birini alacak. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 31 Mart seçimleri sadece Eskişehir ya da Ankara, İstanbul değil tüm Türkiye'de bir umut ışığı oluşturdu. Aldığımız oyların yüksekliği CHP'nin birinci parti olması kadar tüm Türkiye'den oy almış olmamız da çok kıymetli. Bu bizim Türkiye partisi olduğumuzun görüntüsü. Bu bize topluma umut ışığı olma sorumluluğu da veriyor.

Biz 14 ay boyunca parti programına çalıştık. Kamuoyu yoklamalarında partinin mücadeleci tavrı halk tarafından çok beğeniliyor, onaylanıyor. Haksızlığa uğradığımız kamuoyunda çok yerleşmiş durumda. Toplum diyor ki, 'evet size haksızlık yapılıyor, siyasi bir müdahale var. 'İktidar bu yaptıklarıyla bu zulmü gerçekleştirmesinin sebebi kendisinin orada kalma isteğidir'. Bu da netleşmiş durumda. Ama diyor ki, 'siz tespiti iyi yapıyorsunuz, sorunları iyi söylüyorsunuz. Siz ne yapacaksınız?' Tam o evreye geldik. Parti programımız onaylandı. Programımızı anlatma faslına geçtik. Genel başkanımız cumhurbaşkanlığı ofisini güçlendirdi. Gölge kabineyi oraya aldı."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Yerel Haberler, Eskişehir

