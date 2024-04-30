CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kilisliler ile bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kilisliler ile bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve beraberindeki milletvekilleri Kilis'e ziyarette bulundu. Zeybek, gençleşme ve kadın temsiliyetine vurgu yaparak, önümüzdeki dönemde 80 kadın ve 50 genç milletvekilini parlamentoya gönderme hedeflerinin olduğunu belirtti.

30.04.2024 23:01  Güncelleme: 23:04
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kilisliler ile bir araya geldi

"80 kadın, 50 de genç milletvekilini parlamentoya göndereceğiz"

KİLİS - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve beraberindeki milletvekilleri çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve beraberindeki milletvekilleri Kilis'te ziyaretlerde bulundu. Heyet, CHP İl Başkanlığı binasında basın açıklamasından daha sonra Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen'i makamında bir araya gelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

"80 kadın, 50 de genç milletvekilini parlamentoya göndereceğiz"

Parti içerisinde gençleşmeye gidildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Gökhan Zeybek, "Türkiye genelinde seçilmiş olan 412 Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanının içinde 70 yaşının üzerinde 5 belediyemiz mevcutken, 40 yaşının altında 150 belediye başkanımız var. O nedenle gençleşen daha çok kadın ve gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçildiğini göreceksiniz. Önümüzdeki dönem en az 80 kadın, 50'de genç milletvekillerini parlamentoya gönderme konusunda da bir irademiz olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Gençler sadece direğe çıkıp bayrak asacak, kadın kolları ise broşür dağıtacak parti bekçileri gelecek ilçeye açacak çayı demleyecek sobayı yakacak bu örgütlerin hakkı neyse onların hepsinin gerçekleştiğini çok yakın zamanda göreceksiniz. Son Genel seçimlerde de bunu en açık biçimli ortaya koyduk" dedi.

"Başarı ödüllendirilir, başarısızlık ise kadro değişikliğini getirir"

Cumhuriyet Halk Parti'sinin baba ocağını olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, "Baba ocağının kapılarını biz herkese açıyoruz. Sadece gelin oy verin demiyoruz ve gelin bizde siyaset yapın gelin siyaset yaparak kurumlarımızda organlarımız da görev alın. Biz bu manada Türkiye'nin birleştirici gücü olarak ortaya çıkacağız ve ittifakıyla da kırmızı, beyaz Türkiye ittifakıyla da göreceksiniz. Sadece listede Güneydoğuda Türkiye'nin bütün coğrafyalarında da birinci parti çıkma iddiamızı en üst seviyede koyacağız. Başarı ödüllendirilir başarısızlıkta değişikliğini getirir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kilisliler ile bir araya geldi - Son Dakika

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