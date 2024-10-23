CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş'tan Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ne Ziyaret

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Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Zirvesi" toplantıları kapsamında geldiği Trabzon'da Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Okul Müzesi'ni ziyaret etti. Özçağdaş, "Burada güzel bir müze var ve maalesef okul bir kadir bilmezlik örneği olarak yıkıldı, gerçeği yok orijinali yok. Burada ciddi bir tarih var o tarihi canlandırmak için yapılmış bir müze var sonradan Beşikdüzü Köy Enstitüsü Türkiye'nin eğitim tarihinin önemli bir aşaması" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin "Eğitim Zirvesi" toplantısı için Trabzon'a geldi. Özçağdaş, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem ve partililerle birlikte Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Okul Müzesi'ni ziyaret etti.

Özçağdaş, şunları söyledi:

"Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ndeyiz. İsmet İnönü'nün, Hasan Ali Yücel'in, İsmail Hakkı Tonguc'un, ve bu enstitünün kurucusu Hürrem Harman'ın büyük eseri köy çocuklarının ülkenin geleceğini kurdukları enstitülerin ilk kurulanlarından bir tanesindeyiz, burada ki müzeyi geziyoruz. Buradaki araçları, anıları, resimleri, fotoğrafları il başkanımızla, ilçe başkanımızla, belediye başkanımızla, arkadaşlarımızla birlikte dolaşıyoruz. Burada güzel bir müze var ve maalesef okul bir kadir bilmezlik örneği olarak yıkıldı, gerçeği yok orijinali yok. Burada ciddi bir tarih var o tarihi canlandırmak için yapılmış bir müze var sonradan Beşikdüzü Köy Enstitüsü Türkiye'nin eğitim tarihinin önemli bir aşaması. İçinde bulunduğu bölgeye hayat veren burada bir süt bidonu var biraz önce başkanım dedi ki 'bizim sütlerimiz buradan gelirdi'. İlk balıkçılık dersleri Türkiye çapında ilk balıkçılık dersleri Beşikdüzü'nde verilmiş. Dolayısıyla yörenin şartlarına, koşullarına, ihtiyaçlarına uygun olarak işler yapılmış köy enstitüsü Cumhuriyet tarihinin aydınlanması, cumhuriyet felsefesinin önemli bir kurumu eğitimi yeniden aydınlanma çizgisine çektiğimizde köy enstitüsü felsefesini kırda da kentte de uygulama şansı bulduğumuzda Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılar yapacağımıza inanıyorum. Kitap içinde ayrıca teşekkür ediyorum Köy Enstitüsüler Derneği'ne."