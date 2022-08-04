CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi

04.08.2022 19:55
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ve Şırnak ziyaretlerinin ardından özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ve Şırnak ziyaretlerinin ardından özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere ilk olarak Erzurum'a gitti, ardından da Şırnak'a geçti. Buradaki planlı programını tamamlayan Kılıçdaroğlu, saat 19.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, VİP Terminalinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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