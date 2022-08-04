Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere ilk olarak Erzurum'a gitti, ardından da Şırnak'a geçti. Buradaki planlı programını tamamlayan Kılıçdaroğlu, saat 19.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, VİP Terminalinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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