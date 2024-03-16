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CHP Genel Başkanı Özel: "15 gün sonra tarih yazacağız"

ANTALYA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesini uzun süredir bir partinin üst üste kazanamadığına dikkat çekerek, "15 gün sonra bir tarih yazacağız, hep birlikte tarihe geçeğiz, partimizi ve adayımız Muhittin Böcek'i bir kez daha Antalya'mızda zaferle tanıştıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez ilçesindeki miting alanında düzenlenen "Büyük Antalya Buluşması'na katıldı. Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm ve tarım kenti olduğunu belirten Özel, yerel seçim ile gündeme dair açıklamalarda bulundu. "31 Mart seçimlerde hepimiz sandık başında olacağız" diyen Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ise, "Uzun süre boyunca aynı partinin üst üste kazanamadığı bir belediye ama 15 gün sonra bir tarih yazacağız, hep birlikte tarihe geçeğiz. Partimizi ve adayımız Muhittin Böcek'i bir kez daha Antalya'mızda zaferle tanıştıracağız" ifadelerine yer verdi.

Antalya ve ilçelerinin dünyanın gözü önünde olduğu bir şehir olduğuna dikkati çeken Özel, "Antalya, herkesin özlediği, ulaşmak, tatil yapmak istediği gözbebeği bir kent. Sizin bir ilçenizi verseler, Almanya'nın yarısını üstümüze yaparlar. Her birisi birbirinden değerli ilçeleri ve şehir merkeziyle Antalya Türkiye'nin gözbebeğidir. Ancak bir yandan da baktığımızda Antalya 22 yıldır bu iktidarın maalesef üvey evlat muamelesi yaptığı bir şehirdir" diye konuştu.

Özel, en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının Türkiye'nin en acıklı türküsü olduğunu belirterek, "1,5 aydır 'emekli kart çıkartalım' diyorum. Emekli maaşına yapılacak 7 bin lira seyyanen zammın dışında elektrik, su, telefon ve doğalgaz faturalarında emeklilere yüzde 40 indirim yapılsın talebinde bulundum. Emekliler meydana çıkınca şimdi 'emekli kart hazırlığı yapıyoruz' diyorlar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, yaşanan pandemi, deprem ve ekonomik krizlere rağmen belediye olarak azim ve gururla 5 yıl boyunca hizmet ettiklerini vurguladı. 5 yıl boyunca 77 projeyle yola çıktıklarını, 182 proje tamamladıklarını aktaran Böcek, bugüne kadar yaptıkları hizmetten daha fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.