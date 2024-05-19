CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız, Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek' - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız, Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da katıldığı halk yürüyüşünde, 'Bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız, Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek' dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik politikalarını konuşmak için Samsun'da bulunduklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksulluğu, umutsuzluğu ve işsizliği ortadan kaldıracağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin gelişmiş ülkeleri yakalayacağını ve vatandaşların daha zengin olacağını ifade etti.

19.05.2024 22:56
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CHP Genel Başkanı Özel: "Bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız, Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek"

SAMSUN - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da katıldığı halk yürüyüşünde, "Bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız, Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun merkezde katıldığı programların ardından Atakum'a geçti. Burada MYK üyeleri ve Gençlik Kolları MYK üyelerinin katıldığı ortak toplantıya katılan Özel, ardından Atakumlular ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

"Bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız, Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek"

Yürüyüş esnasında açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıldönümünde MYK ve Parti Meclisi Üyelerimiz ile çok sayıda milletvekilimiz ile Samsun'dayız. Samsun'da MYK üyeleri Gençlik Kolları MYK üyelerinin ortak toplantısını gerçekleştirdik. Bu partide olan bir uygulama değil ama ilk kez 19 Mayıs'ta Samsun'da yaptık. Tek gündemimiz vardı, Cumhuriyetin ikinci 100 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik politikalarını konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi bundan yüzyıl önce umutsuz, yoksul, aç, işsizliğin olduğu, çaresizliğin olduğu, bu topraklara umut oldu. Bereketi getirdi, bolluğu getirdi, zenginliği getirdi ve kısa sürede herkesin güldürdü. Anlaşılan o ki 100 yıl sonra görev bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak. Cumhuriyet Halk Partisi 100 önce olduğu gibi bir kez daha yoksulluğu yenecek, umutsuzluğu yenecek, insanların çaresizliğini ortadan kaldıracak, işsizliği ortadan kaldıracak, bir kez daha yüzleri güldürecek. Ancak bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız. İlk yüzyılda savaşlar ve demokrasiye geçiş sürecinde birtakım şeyler eksik kaldı. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mutlaka Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bu ülkede şu anda insanlar 11 bin dolar milli gelirli ki o ortalama yani bütün herkesin serveti katıldığında ortalama. İnsanlar şu anda sürünüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının 50 bin dolar milli geliri olacağı, bugünkünden 5 kat daha varlıklı olacağı, maaşların bugünkünün 5 katı olacağı bir Türkiye için bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç var. Ata'nın gösterdiği yolda yürümeye bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürmeye hazırız. Onun için yürüyoruz. Onun için de 105 yıl sonra bir kez daha ilk adımı bugün buradan atmaya geldik" dedi.

Özel, yürüyüşün ardından Kurupelit Marina'daki Random ve DJ Erman Palancıoğlu konserine katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız, Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek' - Son Dakika

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