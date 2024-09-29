CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düğün Törenine Katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Bahar Karakaş çiftinin düğününe katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Bahar Karakaş çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Karakaş ve Güner ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Kendi evladımızı evlendiriyorsak herhalde bu kadar heyecanlı ve gururlu olurduk. Ben tabi yıllardır Hüseyin Can'ı bir evladım bir ağabeyi gibi bilen birisi olarak hem erkek tarafıyım hem de meslektaşlarına çok düşkün biri olarak eczacı meslektaşım Bahar'ın tarafındayım. Özellikle eşim Didem, kesin onun tarafında. Biz iki eczacı olarak böyle bir güne tanıklık ediyoruz. Bir Belediye Başkanı'nın genç yaşında evlilik yapıyor olması ve bizleri nikah şahidi yapıyor olması bizim için büyük gurur. Büyük ailemiz her geçen gün biraz daha büyüyor. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Ümit ediyorum bundan sonra Hüseyin ve Bahar'dan hep güzel haberler alacağız. Hüseyin ve Bahar ile Cumhuriyet Halk Partisi ailesi bu ülkeye çok güzel günler yaşatacak." - ANKARA