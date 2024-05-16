CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet\'i Türkiye\'ye örnek gösterdi

Yerel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, araç kiralamayan ve havuz sistemini getiren Başkan Hürriyet'i Türkiye'ye örnek gösterdi. Özel'in sözleri basında da yankı buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği grup toplantısında yaptığı konuşmasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, tasarruf ve verimlilik çerçevesinde hayata geçirdiği, araç kiralamak yerine satın alma uygulamasını ve araç havuz sistemini tüm Türkiye'ye örnek gösterdi.

Proje yerel ve ulusal basında geniş yankı buldu. - KOCAELİ