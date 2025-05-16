CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda Otizm Sempozyumu Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özel, Kuşadası'nda otizmli bireyler ve aileleri ile buluştu

AYDIN - Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle Kuşadası'nda düzenlenen Otizm Sempozyumu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile gerçekleşti.

Sempozyumda konuşan CHP Lideri Özgür Özel, otizmin görmezden gelinemeyecek toplumsal bir gerçek olduğuna dikkat çekerek "Siyaset gerçeklerden kaçma değil, yüzleşme ve çözüm üretme alanıdır" dedi. CHP iktidarında yaşama geçirilecek Otizm Eylem Planı'nın hazır olduğunu ifade eden Genel Başkan Özel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen otizm destek merkezlerinin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğinin altını çizdi.

Otizm Sempozyumu, Otizm Orkestrası tarafından verilen ve CHP Lideri Özgür Özel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de sahneye çıkarak söylenen şarkılara eşlik ettiği renkli bir konserle başladı. Katılımcılar tarafından keyif ve beğeni ile karşılanan konserin ardından otizmli çocuk sahibi olan ailelerin yaşadığı sorunlara ilişkin bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, otizmin bir farklılık olduğunun altını çizerek "Bu farklılığı anlamak ve kabul etmek zorundayız. Otizmli çocuğu bulunan aileleri dinlediğimizde kentimize kazandırdığımız Otizm Destek ve Yaşam Merkezi projesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Buradan tüm annelere seslenmek istiyorum: Gözünüz arkada kalmasın, CHP var" dedi. Yerel yönetimlerin alt yapı hizmetleri kadar sosyal politikalardan da sorumlu olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel "Bugün açılacak olan Otizm Destek ve Yaşam Merkezi, bilimsel temelli bir sosyal destek anlayışı ile yaşama geçirildi. Amacımız otizmli bireylere sadece destek sunmak değil, aynı zamanda umut olmak ve ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu merkez de bu anlayışın somut bir örneğidir. Hayırsever Bekmezci Ailesi başta olmak üzere otizm merkezimizin açılmasına destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu merkez tüm Kuşadası'nın ortak eseridir. Otizmli bireylere, ailelerine ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sempozyuma katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisinin de otizmli bir erkek evlat sahibi olduğunu ve bu nedenle ailelerin neler yaşadığını anladığını ifade etti. Aydın'da 6 adet otizm merkezi bulunduğunu kaydeden Başkan Çerçioğlu "3 bin çocuğumuza eğitim verdik, vermeye de devam ediyoruz. CHP iktidarında Aydın'da Otizm Köyü kurulacak. Bunun sözünü de Genel Başkanımızın onayı ile buradan sizlere veriyorum" diye konuştu. Çerçioğlu, otizm dışında disleksi alanında da çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'de otizme ilişkin sağlıklı bir veri akışı olmadığının altını çizen CHP Genel Başkanı Özel "Türkiye'de 2 milyona yakın otizmli birey var. Bunların 700 bini çocuk. Ancak bu çocuklardan sadece 42 bini okula gidiyor. Yüzde 96'sı eğitime ulaşamıyor" dedi. Eğitimin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Eğitim her yurttaşın hakkıdır ve bu durum da anayasal bir hak ihlalidir. CHP olarak böyle bir eşitsizliğe ve anayasa ihlaline razı değiliz" dedi.

Otizm görülme sıklığının 31'de 1 olduğunun altını çizen CHP Genel Başkanı, erken tanı ve eğitim ile aşılması mümkün olan bir sorunun alınmayan tedbirler ve sunulmayan haklar nedeniyle ağır bir tabloya dönüştüğünü belirtti. Özel, otizmle ilgili çözüm önerilerini de sıraladı. CHP Genel Başkanı Özel "Her ilde otizmli bireylerin iyi vakit geçireceği, iyi eğitim alacağı destek merkezleri ve ailelerin çocuklarını emanet edip dinlenebileceği mola merkezleri kurulmalı. Bu çocuklara iş koçluğu ve istihdam sağlanmalı. Engelli aylıkları bizzat engelli bireylerin hesaplarına yatmalı. Nitelikli, yeterli ve ücretsiz eğitim imkanları yaygınlaştırılmalı" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından otizmli bireylerin ve ailelerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla "Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum" temasıyla Kuşadası'nda düzenlenen Otizm Sempozyumu'nun ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Gülşah Deniz Atalar, Aydın Milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile civar il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.