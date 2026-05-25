Bilecik'te CHP'den Özgür Özel'e destek protestosu

25.05.2026 11:09  Güncelleme: 13:04
CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptali ve CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılması Bilecik'te bazı partililerce protesto edildi. Protestocular, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajları verdi.

Bilecik'te partinin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılması protesto edildi. CHP üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların bir araya geldiği buluşmada, kalabalık sloganlar attı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajları verdi.

CHP Bilecik İl Başkan Yardımcısı Aydın Avcı, istinaf kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun şapkasını önüne çıkartıp bir bakması lazım. Özgür Özel'i alkışlaması, tebrik etmesi lazımken tam tersi ayak oyunlarıyla iktidara giden CHP'yi yok etme çabasına girmiştir. Biz örgüt olarak, taban olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz; bu işe son vermesini, Özgür Özel'in arkasında destekçi olmasını istiyoruz."

CHP Gençlik Kolları üyesi Emir Karlıdağ da, "Biz yıkılmadık, ayaktayız, mücadelemizi sürdürüyoruz. Gençlik kolları olarak bu partinin neferleri olarak seçilmiş il başkanımızın, belediye başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, herkesin arkasındayız. Biz davamızdan dönmeyiz. Bundan sonra da iktidar yürüyüşümüzü devam ettireceğiz" dedi.

CHP Bilecik Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ise, "Özgür Özel bizim seçilmiş genel başkanımızdır. Biz mutlak butlanla gelen bir genel başkanı tanımıyoruz. Bu uğurda da elimizden geleni yapacağız. Genel Başkanımızın arkasındayız" şeklinde konuştu.

CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ise, "Asla mücadeleden kopmayacağız. Mücadelemiz bugün partimizde olduğu gibi meydanlarda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi mücadele sokakta, meydanda mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

