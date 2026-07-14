CHP Giresun'da Görevden Almalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Giresun'da Görevden Almalar Devam Ediyor

14.07.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Giresun İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Ejderoğlu görevden alındı, tepki gösterildi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve yönetimi ile Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ve yönetiminin 10 Temmuz Cuma günü görevden alınmasının ardından, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Ejderoğlu ve yönetimi de görevden alındı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever imzasıyla CHP Giresun İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Tüzüğü ve Kadın Kolları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Kadın Kolları İl Başkanı ve İl Yönetiminin görevi sona ermiştir. Söz konusu işleme ilişkin yazı ve ekleri İl Başkanlığınıza posta yoluyla gönderilmiştir. İş ve işlemlerin aksamaması amacıyla, görev değişikliğine ilişkin gerekli koordinasyonun sağlanması, ilgili kişilere gerekli bilgilendirmenin yapılması, İl Kadın Kollarına ait karar defterleri, mühür, demirbaşlar ve diğer kurumsal materyallerin usulüne uygun şekilde teslim alınması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz."

ŞENYÜREK: "KADINLARIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜNDEN KORKUYORLAR"

Görevden alınan CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara ilişkin şunları kaydetti:

"Önce İl ve Merkez İlçe yönetimlerimizi görevden aldılar, şimdi de İl Kadın Kolları Başkanımızı ve yönetimini hedef aldılar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınları mücadeleden çekilmeden örgütün iradesini teslim alamazlar. Kadınların kararlılığından, cesaretinden ve örgütlü gücünden korkuyorlar."

Ancak yanılıyorlar. Makamları gasbedebilir, mühürlere el koyabilir, imzalarla görevden alma kararları verebilirsiniz. Fakat kadınlarımızın mücadelesini, örgütümüzün dayanışmasını ve halkın değişim iradesini asla teslim alamazsınız. İl Kadın Kolları Başkanımızın ve yönetiminin yanındayız. Bu karar ne umurumuzdadır ne de bu kararı alanlar muhatabımızdır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahibi sarayın gölgesinde siyaset dizayn etmeye çalışanlar değil, sokakta, meydanda ve halkın içinde mücadele eden örgütlü üyeleridir. Birlikte direnecek, birlikte mücadele edecek ve bu karanlık anlayışı hep birlikte aşacağız."

MİLLETVEKİLİ GEZMİŞ: "KADIN YOL ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de yaptığı sosyal medya paylaşımında görevden alma kararına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de seçilmiş Giresun İl Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Ejderoğlu'nun görevden alındığını öğrendik. Örgütümüzün emekçi kadınları; yıllardır mahallede, köyde, sokakta ve meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesini özveriyle omuzlayan yol arkadaşlarımızdır. Emek veren Kadın Kolları il ve ilçe yönetimlerimizin, kadın yol arkadaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanında olmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Giresun, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Giresun'da Görevden Almalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı Ölümle böyle burun buruna geldiler Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı 19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
Haluk Levent kimdir: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci

09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 09:50:07. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP Giresun'da Görevden Almalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.