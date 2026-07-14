CHP Giresun'da Görevden Almalar Devam Ediyor

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve yönetimi ile Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ve yönetiminin 10 Temmuz Cuma günü görevden alınmasının ardından, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Ejderoğlu ve yönetimi de görevden alındı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever imzasıyla CHP Giresun İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Tüzüğü ve Kadın Kolları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Kadın Kolları İl Başkanı ve İl Yönetiminin görevi sona ermiştir. Söz konusu işleme ilişkin yazı ve ekleri İl Başkanlığınıza posta yoluyla gönderilmiştir. İş ve işlemlerin aksamaması amacıyla, görev değişikliğine ilişkin gerekli koordinasyonun sağlanması, ilgili kişilere gerekli bilgilendirmenin yapılması, İl Kadın Kollarına ait karar defterleri, mühür, demirbaşlar ve diğer kurumsal materyallerin usulüne uygun şekilde teslim alınması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz."

ŞENYÜREK: "KADINLARIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜNDEN KORKUYORLAR"

Görevden alınan CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara ilişkin şunları kaydetti:

"Önce İl ve Merkez İlçe yönetimlerimizi görevden aldılar, şimdi de İl Kadın Kolları Başkanımızı ve yönetimini hedef aldılar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınları mücadeleden çekilmeden örgütün iradesini teslim alamazlar. Kadınların kararlılığından, cesaretinden ve örgütlü gücünden korkuyorlar."

Ancak yanılıyorlar. Makamları gasbedebilir, mühürlere el koyabilir, imzalarla görevden alma kararları verebilirsiniz. Fakat kadınlarımızın mücadelesini, örgütümüzün dayanışmasını ve halkın değişim iradesini asla teslim alamazsınız. İl Kadın Kolları Başkanımızın ve yönetiminin yanındayız. Bu karar ne umurumuzdadır ne de bu kararı alanlar muhatabımızdır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahibi sarayın gölgesinde siyaset dizayn etmeye çalışanlar değil, sokakta, meydanda ve halkın içinde mücadele eden örgütlü üyeleridir. Birlikte direnecek, birlikte mücadele edecek ve bu karanlık anlayışı hep birlikte aşacağız."

MİLLETVEKİLİ GEZMİŞ: "KADIN YOL ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de yaptığı sosyal medya paylaşımında görevden alma kararına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de seçilmiş Giresun İl Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Ejderoğlu'nun görevden alındığını öğrendik. Örgütümüzün emekçi kadınları; yıllardır mahallede, köyde, sokakta ve meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesini özveriyle omuzlayan yol arkadaşlarımızdır. Emek veren Kadın Kolları il ve ilçe yönetimlerimizin, kadın yol arkadaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanında olmaya devam edeceğim."