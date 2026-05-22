CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Giresun İl Başkanı Şenyürek: Bu Parti Savaş Meydanlarında Kuruldu, Diz Çöktüremezler

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Giresun İl Başkanlığı'nda partililer ve yurttaşlar toplandı. İl Başkanı Gökhan Şenyürek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir ferdi geri adım atmadı, bundan sonra da atmayacaktır" dedi. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise "Ben Genel Başkanım Özgür Özel'in söylediklerinin, genel merkezimizin söylediklerinin arkasında olacağım" ifadelerini kullandı.

CHP Giresun İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine parti binasında bir araya gelen CHP'liler ve yurttaşlar, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidarın halkın iradesini hedef aldığını belirterek, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyen iktidar, türlü türlü oyunlarla, türlü türlü müdahalelerle halkın iradesine darbe vurdu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir ferdi bir adım geri adım atmadı ve bundan sonra da geri adım atmayacaktır."

Şenyürek, CHP'lilerin ve demokrasiye inanan yurttaşların bu karara sessiz kalmayacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Ben hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin ve demokrasiye inanan hiçbir yurttaşın da bunu kabul ettiğini ve buna boyun eğeceğini düşünmüyorum. Buna hiç kimse sessiz kalmayacaktır. İlerleyen süreçler bizi haklı çıkartacaktır. Maalesef bu işin en üzücü tarafı ise daha önce genel başkanlığımızı yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu sürecin bir parçası haline gelmiş olmasıdır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Mutlaka biz kazanacağız, buna emin olabilirsiniz."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ASLA SUSMAYACAK VE TESLİM OLMAYACAK"

CHP'nin tarihsel mücadelesine de vurgu yapan Şenyürek, "Bu parti savaş meydanlarında kuruldu. Hiç kimse bu partiye diz çöktüremez. Cumhuriyet Halk Partisi de asla susmayacak ve teslim olmayacak" dedi.

Şenyürek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini hatırlatarak, mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti:

"Genel Başkanımızın bir sözü var; 'Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size umudu, aşkı, kavgayı ve mücadeleyi vaat ediyorum.' Biz o kavgayı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Asla teslim olmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz."

"NEREYE YÜRÜMEMİZ GEREKİRSE ORAYA YÜRÜYECEĞİZ"

Şenyürek, mücadelenin büyütüleceğini belirterek, partililere şu sözlerle seslendi:

"Hep birlikte mücadeleyi daha da büyüteceğiz. İlerleyen günlerde alana çıkmamız gerekirse alana çıkacağız, nereye yürümemiz gerekirse oraya yürüyeceğiz. Bundan en ufak bir şüpheniz, endişeniz olmasın. Bu kötü günleri ancak ve ancak hep birlikte aşabiliriz. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de yaptığı konuşmada, CHP Genel Merkezi'nin ve Özgür Özel'in yanında olduğunu söyledi. Köse, şunları kaydetti:

"İl başkanımla, ilçe başkanımla ve milletvekilimle görüştüm. Sayın Yaşar Tüzün'le, Sayın Gökhan Zeybek'le de görüştüm. Sayın Genel Başkanımız her zaman genel başkanımız olmaya devam edecek. Bu süreçte o ne derse, bize ne emrederse; aldıkları her türlü bir karara uyacağız. İstifaysa istifa. Ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediklerinin, genel merkezimizin söylediklerinin arkasında olacağım."