CHP Genel Merkezi'nin Polis Zoruyla Tahliyesi Giresun'da Protesto Edildi

25.05.2026 10:17  Güncelleme: 11:28
CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük, genel merkeze polis müdahalesini protesto ederek partinin meşruiyet kaynağının halk ve örgüt olduğunu vurguladı. Giresun'da 16 ilçe başkanı da Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük, partisinin genel merkezine yönelik polis müdahalesinin CHP'nin demokratik iradesine ve tarihine yönelik bir baskı olduğunu savunarak, "CHP'nin meşruiyet kaynağı halktır, örgüttür" dedi. Küçük, Giresun'daki tüm il ve ilçe örgütlerinin Özgür Özel ve 38. Kurultay iradesinin yanında olduğunu belirterek, "Baskı ve tehditlerle CHP teslim alınamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi Giresun'da da protesto edildi. CHP Giresun İl Başkanlığı önünde, tahliyenin polis nezaretinde "zorla" yapılmasına tepki gösterildi.

CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük yaşananların yalnızca bir parti binasına müdahale olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Genel merkezimize polis zoruyla girilmiştir. Biber gazıyla, müdahaleyle, baskıyla CHP'nin iradesi teslim alınmak istenmiştir. Seçilmiş Genel Başkanımızı, milletvekillerimizi, parti yöneticilerimizi ve bu partinin gerçek sahipleri olan örgütümüzü genel merkezimizden çıkarmaya kalkışan anlayış, yalnızca bir binaya değil; Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, hukukuna ve demokratik iradesine müdahale etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşruiyet kaynağı saraylar değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşruiyet kaynağı mahkeme koridorları değildir. CHP'nin meşruiyet kaynağı; üyeleridir, delegeleridir, örgütüdür, seçmenidir, halktır. Sırtını iktidara yaslayanların, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden oy almayanların, örgütün iradesine dayanmayanların bu partide hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu anlayış Türkiye'de karşılık bulmayacaktır. Bu anlayış Giresun'da da asla karşılık bulmayacaktır."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN VE 38. KURULTAY İRADESİNİN YANINDAYIZ"

Küçük, seçilmiş parti yönetimine desteklerinin sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, seçilmiş milletvekillerimizin, partimizin seçilmiş kurullarının, örgütümüzün ve kurultay irademizin yanındayız. Biber gazıyla, polis barikatıyla, baskıyla, tehditle Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim alabileceklerini sananlar yanılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, kapısına polis dayanınca geri çekilecek, baskı görünce susacak bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, millet iradesinden aldığı güçle dimdik ayaktadır. Biz bu müdahaleyi reddediyoruz. Bu baskıyı reddediyoruz. Bu siyasi dayatmayı reddediyoruz. ve Giresun'dan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Örgütümüz buradadır. Millet iradesi buradadır. Demokrasiye inanan bu meydan buradadır. Giresun'da tüm il ve ilçe örgütlerimiz eksiksiz biçimde, amasız fakatsız, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve 38. Kurultay iradesinin yanındadır."

GİRESUN'DA CHP'Lİ 16 İLÇE BAŞKANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Öte yandan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesine yönelik tepkiler sürerken, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Giresun'daki CHP'li tüm belediye başkanlarının ardından, partinin 16 ilçe başkanının tamamı da Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı. İlçe başkanları, "Hukuksuzluğu tanımıyor, Genel Başkanımızın yanında dimdik duruyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Milyonları korkutan Kerem’den haber var
Görüşmeler başlıyor Uğurcan için gerekeni yaptılar
Jorge Jesus’tan büyük sürpriz Anlaşma sağlandı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
