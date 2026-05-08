CHP Heyeti Arhavi'de Esnafı Dinledi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve beraberindeki heyet Artvin'in Arhavi ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Heyet, yurttaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bir esnafın "Korkuyoruz" demesi üzerine Taşkın, kimsenin korkmadığı bir ülke için CHP'nin iktidarda olması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Parti Meclisi Üyesi Asiye Ergül, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Oğuzhan Genan ve Artvin İl Başkanı Orhan Atan, Artvin'in Arhavi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Heyet, vatandaşların ekonomik sorunlarını ve taleplerini dinledi.

CHP PM üyesi Asiye Ergül, ekonomik durumu, "İş yerleri açılmıyor. Para yok. Satış yok. İnsanlar iş yerlerini kapalı tutuyor. Bu saat olmuş, öğlen olmuş, hala açılmamış. Niye açılmamış? Satış yok. Para yok." sözleriyle anlattı.

Yüksel Taşkın, bir esnafın "Korkuyoruz" demesi üzerine, "Kimsenin korkmadığı bir ülke istiyoruz. Huzur istiyoruz. Herkesin, ekonominin güçlenmesine odaklanmasını istiyoruz. Yapay siyasi kavga istemiyoruz. Şu anda bize düşman muamelesi yapılıyor. Biz ise rakip olarak görüyoruz. Rakip başka şey, düşman başka şey. Siyaset, toplumun önünü açsın diye uğraşıyoruz. Onun için de iktidara gelmemiz lazım" karşılığını verdi.

Bir başka esnaf, "Şu anda mecburiyetten dükkana geliyorsun. Ticaret yapmıyorsun. Oyalanıyorsun, gün geçiriyorsun. Severek, isteyerek açtığımız günleri özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Alım gücündeki düşüşe dikkati çeken esnaf, fiyatlar arasındaki dengesizliğe de işaret etti.

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı da ziyaret sırasında gündeme geldi. Bir vatandaş, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, "Nasıl alacak emekli? 20 bin lirayla kurban olmaz ki" dedi.

Bir vatandaş da heyete, çalıştığı iş yerinde sendikal faaliyetler bahane edilerek 150 çalışanın işten çıkarıldığını ifade ederek, "Ben de dahilim. Ama benim bireysel olarak işten çıkarılmamın bir önemi yok. Önemli olan buradaki bütün insanların bir anda işsiz kalmasıdır" diye konuştu.