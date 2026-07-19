CHP Iğdır İl Başkanlığı'na Halil İbrahim Artantaş Atandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - CHP Iğdır İl Başkanlığı görevine atanan Halil İbrahim Artantaş, "Kimsenin diline, dinine, ırkına, kimliğine ya da siyasi görüşüne bakmadan bütün Iğdırlıları kucaklayacağız. Siyaset, insanın hayatına dokunabildiği ölçüde anlamlıdır" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından Iğdır İl Başkanlığı görevinden alınan Nizamettin Ada'nın yerine atanan Halil İbrahim Artantaş, partililerle bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı binasında açıklamada bulunan Artantaş kendisini göreve layık gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi üyelerine teşekkür etti.

CHP'yi Iğdır'da hak ettiği yere taşıyacaklarının söyleyen Artantaş, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisimize yürekten teşekkür ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Iğdır'da hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"CHP'NİN KAPISI TÜM VATANDAŞLARIMIZA SONUNA KADAR AÇIK OLACAK"

Yaklaşık 15 yıldır Iğdır'da öğretmen olarak görev yaptığını belirten Artantaş, görev süresi boyunca hiçbir ayrım gözetmeden hizmet anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, il başkanlığı döneminde de aynı anlayışı sürdüreceğini söyledi.

Arslantaş, "Kimsenin diline, dinine, ırkına, kimliğine ya da siyasi görüşüne bakmadan bütün Iğdırlıları kucaklayacağız. Siyaset, insanın hayatına dokunabildiği ölçüde anlamlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır İl Başkanlığı'nın kapısı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık olacaktır" diye konuştu.

Parti binasını herkesin rahatlıkla gelip düşüncelerini ifade edebileceği, gerektiğinde eleştirilerini dile getirebileceği bir "baba ocağı" haline getirmek istediklerini söyleyen Artantaş, Iğdır'ın sorunlarına çözüm üretmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.