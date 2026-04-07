Isparta'da CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Özcan Partisinden İstifa Ettiğini Duyurdu, Özcan Görevine Bağımsız Olarak Devam Edeceğini Bildirdi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – CHP Isparta Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özcan, parti içinde yaşadığı "mobbing ve antidemokratik uygulamaları" gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı. Özcan, "Bugün CHP Isparta İl Örgütü'nden istifa ediyorum ama ben CHP'li kimliğimden istifa etmiyorum" dedi.

CHP Isparta Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özcan, partisinden istifa ederek görevine bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

Özcan, geçen süreçte olağanüstü ve olağan kongre süreçleri yaşadıklarını, kendisinin de belli adayları desteklediğini anlattı.

Desteklediği adayın "demokrasi şöleninde seçimi kaybettiğini, diğer adayın ise kazandığını" ifade eden Özcan, seçim sürecinin sonrasında da Belediye Meclisi'ndeki görevine devam ettiğini ve halkın sesi olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Özcan, şunları söyledi:

"Ama bu süreç içerisinde parti içerisinde bana uygulanan mobbingler, parti içi antidemokratik hareketler, yapılanmalar, şahsımı itibarsızlaştıracak şekilde yapılan hareketler beni çok üzmüş durumda. Ben çok küçük yaşlardan beri CHP'nin birçok kademesinde görev aldım ve ben hala CHP'nin kimliğini taşıyan bir bireyim. Bugün ben CHP Isparta İl Örgütü'nden istifa ediyorum ama ben CHP'li kimliğimden istifa etmiyorum."

Özcan, şu anda herhangi bir siyasi partiye katılma düşüncesi olmadığını bildirerek, "Bugün itibarıyla istifa dilekçemi de CHP'ye ileteceğim" dedi.