CHP Isparta teşkilatında toplu istifa - Son Dakika
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CHP Isparta teşkilatında toplu istifa

CHP Isparta teşkilatında toplu istifa
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Eski CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, ilçe teşkilatları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili, Kaymakkapı Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla CHP'den toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu. Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da basın açıklamasına destek verdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Eski CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, ilçe teşkilatları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili, Kaymakkapı Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla CHP'den toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu. Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da basın açıklamasına destek verdi.

CHP üyeleri YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ve eski CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca'nın öncülüğünde yapılan açıklamayla partilerinden istifa etti.

Açıklamaya, Isparta Merkez Teşkilatı'nın yanı sıra Eğirdir, Şarkikaraağaç, Gönen, Atabey, Yenişarbademli, Sütçüler, Gelendost, Uluborlu ve diğer ilçe teşkilatlarından yöneticiler ile partililer katıldı.

Eski CHP İl Başkanı Hasan Karaca, yaptığı açıklamada, "Umudu yok sayanlara, örgütün sesini susturmaya çalışanlara ve üyelerin iradesini hiçe sayanlara sessiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde yeni kurulan parti saflarına mücadelemizi sürdürmek üzere katılmış bulunmaktayız" dedi.

"UMUDU YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN TOPLANDIK"

YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da "Bugün burada sıradan bir istifa için toplanmadık. Bugün burada çok onurlu bir kararın ve tavrın arkasında durmak için toplandık. Vicdanın sesini büyütmek için toplandık. Bir umudu yeniden ayağa kaldırmak için toplandık. Halkımızla beraber yeniden halkın iktidarını kurmak için toplandık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Isparta teşkilatında toplu istifa - Son Dakika

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