CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 39 ilçe 963 mahallede saha planını karara bağladı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 39 ilçe 963 mahallede saha planını karara bağladı

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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 39 ilçe 963 mahallede saha planını karara bağladı
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CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, ilçe başkanlarıyla örgütlenme ve saha çalışmalarını değerlendirdi. Yüksel, 39 ilçede 963 mahallede sokak sokak mücadeleyi büyüteceklerini söyledi; toplantıda saha takvimi ve eylem planı karara bağlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek örgütlenme ve saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, "39 ilçede, 963 mahallede, sokak sokak bu mücadeleyi büyüteceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, CHP İstanbul İl Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ilçe başkanlarıyla buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki dönemin siyasi gündemi, örgütlenme çalışmaları ve saha programı ele alındı.

Pazar günü düzenlediği basın toplantısının ardından ilçe başkanlarıyla ilk kapsamlı toplantısını gerçekleştiren Yüksel, ilçe ve mahalle odaklı çalışma modeline ilişkin hedeflerini paylaştı. Parti örgütünün tüm kademelerinin saha çalışmalarında aktif görev alacağını belirten Yüksel, "39 ilçede, 963 mahallede, sokak sokak bu mücadeleyi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilçelerin sosyal ve ekonomik şartları doğrultusunda yerel sorunların yerinde tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik projeler geliştirilmesi üzerinde duruldu. İlçe başkanlarının görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, önümüzdeki dönemde yürütülecek saha çalışmalarının takvimi ve eylem planı karara bağlandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiAli YükselİstanbulPartilerPolitikaYerelSon Dakika

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