CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Bayraklı'da halkla buluştu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP örgütü ile Bayraklı'ya çıkarma yaptı. AKP'den istifa ederek CHP'ye geçenlere parti rozeti takan Tugay, 31 Mart'tan sonra ilçe belediye başkanlarıyla, kenti kalkındırmak için çalışacakları sözünü verdi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, Bayraklı'da yurttaşlarla buluştu. CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, Bayraklı İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Aydın ve parti örgütü ile ilçeye çıkarma yapan Tugay, "İzmir sizinle güzelleşecek Cemil Başkan", "Büyükşehir'e Büyük Başkan Cemil Tugay", "Gençlik sizinle Cemil Başkan" pankartlarıyla karşılandı.
Yerel seçimlerde Bayraklı'yı da İzmir'i de kazanacaklarını söyleyen Cemil Tugay, "İçimizdeki o zafer hissi, geçmişten bugüne bu örgüt çatısı altında haksızlıklara karşı mücadele eden insanlar uğruna istediğimiz bir zafer. Bu zafer Cemil Tugay'ın değil, İrfan Önal'ın değil tüm CHP örgütünün zaferi olacak. Biz sizlerle bu yüzden gurur duyduk, bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.
"ŞEHRİMİZİ KALKINDIRACAĞIZ"
CHP sayesinde İzmir'in, Türkiye'nin birçok şehrindeki gibi ranta kurban edilmediğini vurgulayan Tugay,
"Biz her zaman halkın yanında yer aldık, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sizden kopmadan bu yolu yürüyeceğiz. 1 Nisan'dan sonra kısmet olursa Bayraklı'da İrfan kardeşim, büyükşehirde de ben görev alacağım. Namusum, şerefim üstüne söz veriyorum; Bayraklı 5 yıl içerisinde en güzel değişimi yaşayacak. İlçede hayata geçireceğimiz projelerle gençler için yeni iş alanları oluşturma konusunda mücadele edeceğiz. Yoksulluk ve işsizlikle başa çıkıp insanlarımızın yanında olacağız ve şehrimizi kalkındıracağız. Kalkınma belediyeciliği yapacağız. 5 yılda 25 bin sosyal konut yapacağımızın sözünü verdik" diye konuştu.
"AŞIMIZI İŞİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"
Yurttaşların insani koşullarda yaşaması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade eden Tugay, "Asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Aşımızı işimizi büyütüyoruz, omuz omuza kol kola bu ülkedeki bütün haksızlık ve yanlışlara karşı sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu seçimde ve bundan sonraki ilk genel seçimde kazanarak bu ülkede açılması gereken temiz, adil, hakça yaşam sayfasını hep beraber açacağız. Biz size inanıyoruz. Sizin de bize inandığınızı biliyoruz" dedi.
PARTİYE TAZE KAN
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay daha sonra CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ile Cengizhan Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret etti. Burada AKP'den istifa ederek CHP'ye katılan 8 kişiye parti rozeti takan Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi: "Hepimizin amacı şehrimizin iyiliği, insanların mutluluğu, çocuklarımızın gelecekte iyi yaşaması. Burada bize düşen birlik beraberlik içinde hayatımıza kalite katarak yaşamak. Bu kültürün başlangıç noktası Cumhuriyet" diye konuştu. Bayraklı'da köklü değişiklikler yapıp güzel çalışmaları hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Başkan Tugay, şunları söyledi: "Bu yolda sizden destek istiyoruz. Çevrenizde herkese anlatın. Biz bu hizmeti yaparız, yapmaktan da onur duyarız. Seçim gününde insanlarımızın bize destek olmasına ve oyuna ihtiyacımız var. Seçildiğimiz zaman her yer eşit hizmet alma imkanına kavuşacak. Bu bize emanet edilen şehre sorumluluğumuzdur."
CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal da hizmetleri daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.
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