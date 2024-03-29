CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bornova\'da Sanayi Siteleriyle Buluştu

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bornova'da bulunan sanayi sitelerinin yönetim kurulları ile bir araya geldi. Sanayi sitelerinin şartlarının iyileştirilmesi için birlikte çalışacaklarını belirten Tugay, kentin sağlıklı şekilde planlanması gerektiğini vurguladı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bornova'da bulunan sanayi sitelerinin yönetim kurulları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bornova Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal ve 5. Sanayi Sitesi Başkanı Turgay Avcı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki de katıldı.

Sanayicilerin altyapı, trafik, yol, atık yönetimi, ara elaman ihtiyacı gibi alanlarda sorunlarını dinleyen Tugay, 31 Mart yerel seçimi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı.

"YENİ USTALAR YETİŞMİYOR"

Sanayi sitelerinin temsilcileriyle yılda iki kez benzer toplantıların yapılması gerektiğini söyleyen Cemil Tugay, "Sanayi siteleri kentin ekonomisi açısından çok dinamik bir yapı. Çalışma ortamlarının düzgün olması, sorunlarının giderilmesi önemli. Yeni ustalar yetişmiyor diyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Bu başka sektörlerde de var. İnsanlar üniversiteye gidiyor, bir süre sonra belirli mesleklerde elinde diplomasıyla yüzbinlerce insan ama onlara ihtiyaç yok. Bu arada gerçekten üniversite okumak için yapılan masraf, harcanan zaman, diğer taraftan yeni işsiz bir sürü genç çıkıyor ortaya. Bu konuların biraz daha iyi planlanması lazım" dedi.

SAĞLIKLI KENT PLANLAMASINA DEĞİNDİ

Sanayi sitelerinin kendi talepleri göz önüne alınarak yeni sanayi sitesi alanları belirlenmesinin şart olduğunu söyleyen Tugay, "Bunun için çalışma yapmak zor değil. Şehrimizin 1/25 bin ölçekli planlarının, eksik olanlarının hepsinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Böylece kentimizin gelecek yıllarını sağlıklı şekilde planlayacağız. 100 yıl sonra dahi, bu şehirde nerede yerleşim olacak, nerede tarım, nerede sanayi olacak, hepsi planlarla belirlenmiş olacak. Bunu yapabilecek çok başarılı şehir plancısı arkadaşlarımız var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Bu süreçte toplumun her kesimi ile beraber bu kararları alacağız. Başımıza ne geliyorsa plansızlıktan geliyor. Önümüzdeki dönemde sanayi siteleri yapalım. Buralar çiçek bahçesi gibi olsun, gözümüz gibi koruyalım. Gelip gitmesi kolay, çalışan için de esnaf için de müşteri için de keyifli alanlar olsun" diye konuştu.

"METRO ÇOK HAKLI BİR TALEP"

Halkapınar -Otogar arasında sıfırdan metro çalışması yapılması gerektiğini belirten Cemil Tugay, "Metro konusu çok haklı bir talep. Bunu çalışmamız lazım. Bununla ilgili atılmış adım, yapılmış proje yok. Sıfırdan çalışılması lazım. Otogardan sonra bu bölgeye, bu bölgeden Kemalpaşa'ya bağlanabilir. Halkapınar'dan Kemalpaşa'ya uzanan metro planlayabiliriz. Kemalpaşa bu bölgeye doğru, burası da Kemalpaşa'ya doğru büyüyor. Giden gelen çok insan var. Oradaki fabrikalarda çalışan insanlarımız var. O yüzden bu bölgeye metro şart gibi görünüyor" dedi.