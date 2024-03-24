CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Atık Yönetimi Açıklaması - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Atık Yönetimi Açıklaması

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay\'dan Atık Yönetimi Açıklaması

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, atık yönetimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanacağını ve geri dönüşümün sağlanacağını ifade eden Tugay, evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Ayrıca, plastik atıklardan kent mobilyaları üretileceğini de açıkladı.

24.03.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğuna dikkat çekerek, plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı ve ilan edilen saatlerde toplanacağını söyledi. Evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek, tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtacağını belirten Tugay, plastik atıklardan da kent mobilyaları elde edileceğini ifade etti.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atıklara bakış açısının 'hammadde ve enerji kaynağı' ya da 'çöp' olarak ikiye ayrıldığını, atığı hammadde olarak görmenin gelişmişlik göstergesi olduğunu vurguladı. Tugay şu ifadelere yer verdi:

"Biz maalesef hala ikinci kategorideki ülkeler arasındayız. Atık yönetimini, 'plastik poşetlerin fiyatı artacak mı artmayacak mı' sorunun sığlığına indirgemiş durumdayız. Rakamlar her şeyi anlatıyor aslında, 2022 yılında ülkemizdeki evsel atık miktarı 31 milyon tonu aşarken, bu atığın yüzde 80'i geri dönüştürülebilir atıklardan oluştu. Yani 2022'de ne yazık ki piyasa değeri asgari 75 milyar TL olan 25 milyon ton geri dönüştürülebilir malzemeyi çöpe attık. Türkiye'de atık yönetimi ile ilgili 15'e yakın yönetmelik var ancak bu yönetmelikler Avrupa'daki örneklerine göre çok zayıf. Türkiye'de atık ayrıştırma tesislerinin yeterli olmaması, kaynakta ayrıştırma ve toplamanın uygulanmaması nedeniyle Avrupa Birliği müktesebatına uyum yakalanamıyor."

"ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞACAK"

Başkan Tugay, 1 Nisan'dan itibaren atık yönetimini öncelikli işler arasında alacağını belirterek, "Hedefimiz, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu şekliyle, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve yeniden milli ekonomiye değer yaratmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmek olacak. İzmir'i bu konuda Türkiye'nin örnek kenti haline getirmek için var gücümüz ile çalışacağız. Karşıyaka Belediye Başkanlığım sırasında bu yönde güzel adımlar attık. Şimdi bu adımları tüm kent genelinde uygulamak için kolları sıvayacağız. Pilot mahallelerimizden hızlıca başlayarak plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıklarımızı ayrı ayrı ve ilan edilen saatlerde toplayacağız. Evsel atıklarımızı katma değeri son derece yüksek organik kompost gübreye dönüştürecek, bu gübreleri tarımsal üretim yapan hemşehrilerimize ücretsiz dağıtacağız."

PLASTİK ATIKTAN KENT MOBİLYASI

Başkan Tugay, ilçelerin kapalı ve açık pazar yerlerinden çıkan sebze ve meyve atıkları ile bahçe budama atıklarının da komposta ve biyokömüre dönüşümünü sağlayacak tesislerin açılacağını dile getirerek, şöyle dedi:

"Plastik atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümü ile yine örneği pek çok Avrupa ülkesinde görülen kent mobilyalarımızı üreteceğiz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Atık Yönetimi Daire Başkanlığımızı, bu kapsamda yeniden yapılandıracak ve yetkilendireceğiz. Ege Bölgesi Sanayi Odamız başta olmak üzere iş dünyamızın uzun yıllardır beklentisi olan Geri Dönüşüm Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkı ve desteği sunacağız. Türkiye'nin bu önemli sorununa yerel ölçekte özgün bir sistem kurarak çözüm üreteceğiz. Anaokullarından başlayarak, çocuklarımızın atıklarını kaynağında ayrıştırmaları için eğitim programları düzenleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere sorunun tarafları olan Bakanlıkların da desteğini talep edeceğiz. Unutmayalım, evsel ve endüstriyel atıklarımız gerçekte çöp değil, birer milli servettir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Atık Yönetimi Açıklaması - Son Dakika

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