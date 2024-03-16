CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Kentsel Dönüşüm Taahhüdü - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Kentsel Dönüşüm Taahhüdü

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay\'dan Kentsel Dönüşüm Taahhüdü

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alanda yıllardır çözüm üretilmediğini belirterek, kentsel dönüşüm konusunda çalışacağını söyledi.

16.03.2024 18:25  Güncelleme: 18:31
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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Mahalleler Birliği tarafından düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısına katıldı. Karabağlar'da riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alan için yıllardır çözüm üretilmediğini söyleyen Tugay, " Türkiye'de kentsel dönüşüm yapması destek sağlaması gereken kurum bakanlıktır. Bu memleketin evladı olarak ne gücüm varsa sizlerin mağdur edilmemesi için çalışacağım" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir'de Mahalleler Birliği tarafından Karabağlar Türkan Şoray Nikah Sarayı'nda düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısına katıldı. Programda konuşan Tugay, "Türkiye'ye örnek bir birliktelik içerisindesiniz. Bu çok önemli. Biz seçimden seçime değil her zaman halkımızın yanındayız. 5 yıl belediye başkanlığı deneyimim var. Pankartta, 'Bizimle misiniz, değil misiniz' diye sormuşsunuz. Sizinle olmama şansımız yok. Ama sapla samanı karıştırmamak lazım. Bu temiz yürekli vatandaşlarımızın kafasını karıştırmak için seçimden seçime ortaya çıkan bazı siyasiler var. Bakanlığın yetkisinde olan 540 hektarlık alanda 12 senedir çözüm üretilmedi" dedi.

"PLAN YAPMA YETKİSİ TAMAMEN BAKANLIKTA"

Mahalleler Birliği tarafından hazırlanan taahhütnamenin tüm maddelerinin altına imza atacağını da ifade eden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna imza atmakta sorun yok ama belediyelerde ne kadar yetki var? O belli değil. Plan yapma yetkisi tamamen bakanlıkta. Sanki belediyelerin plan yapma yetkisi varmış gibi yansıtılıyor ama değil. Riskli alan ilan etme yetkisi bakanlıkta. Bu andan itibaren o bölgenin planlaması bakanlıkta. Belediyelerden görüş soruluyor. Belediye de eğer vatandaşın lehine değil rant için plan yapılmışsa belediye burada itiraz eder. 540 hektarlık alan içerisinde hiçbir yapı olmayan alanda 100 milyon lira harcayarak kamulaştırma yaptılar. Rant çalışması yaptılar. 9 bin konut yaparak bir kısmını sattılar. Bir kısmını da lojman yaptılar. Bir yeri riskli alan ilan ettikten sonra, oradaki plan yetkisi bakanlıkta olur. Bazı mahallelerimiz plansız yapılaşmış. Burada elbette plan çalışması belediye yetkisinde. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor."

TUGAY'DAN TAPU MÜJDESİ

Hazine arazileri üzerine yapılan evlerin tapusunun bakanlıkta olduğunu anlatan Tugay, şöyle dedi:

"Böyle yerlerde tapuyu bakanlıktan alacaksınız. Yurttaşlar kendileri adına bakanlığa başvuru yapmamızı istiyor. Tamam yapalım ama sizin direk başvurma hakkınız var. Bunun için belediyenin başvurması gerekmiyor ki. Karşıyaka'da vatandaşların tapularını verdim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra, büyükşehir mülkiyetinde kalan ve tapu talebi olan vatandaşların tapularını vereceğim. Hazine'nin de aynısını yapması gerekiyor. Yazı mı yazalım? Tamam hemen yapalım ama bunlar samimiyetsiz işler. İnsanların gerçekten hakkına kavuşması için değil, birilerini zengin etmek için çalışanlar var. Uyanın. Hemen her söze inanmamanız lazım. Rant için çalışanlar bu ülkede sizin hakkınızı gözetmiyorlar. Sizin evlerinizin bulunduğu alanlarda bina yaparken bir taraftan müteahhitleri zengin edelim, bir taraftan da buradan bir pay çıkaralım, yandaşlara verelim. TOKİ'nin yaptığı konutlarla yandaşlar besleniyor. Bunları bilmelisiniz. Ben burada başkan olursam büyük kentsel dönüşüm hamlesi yapacağım. Bu sorunu çözmeyi kafaya koyduk."

KİRA YARDIMINDA BULUNULACAK

Balçova arsa mağdurları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plan yaptığını ancak Bakanlığın onaylamadığını da anımsatan Tugay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Planlar onaylanmadığı sürece hiçbir şey yapılamıyor. Seçim zamanı belediyeleri suçlama, sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Türkiye'de kentsel dönüşüm yapması gereken, destek sağlaması gereken kurum bakanlıktır. Bu kadar yüksek inşaat maliyetleri ile dönüşüm yapmak çok zor. İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşla uzlaşarak insanların hakkını teslim ederek kentsel dönüşüm yapmaya çalıştı. Ama bu rant düzeninde bunu yapmak çok kolay değil. Binaların yıkılması, hafriyatın kaldırılması konusunda belediyenin bütün imkanlarını sizin hizmetinize sunacağım. Hükümetin vermesi gereken yeterli olmayan kira yardımı konusunda ilave kira yardımı yapacağım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Kentsel Dönüşüm Taahhüdü - Son Dakika

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