CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi\'ni ziyaret etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret etti. Meslektaşlarıyla buluşmasında sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınayan Başkan Tugay, "Sağlık çalışanlarının her türlü hak arayışı mücadelesinde yanlarında olacağım" dedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Tugay'a ziyaretinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Yavuz Uçar, Başhekim Yardımcıları Gaffar Karadoğan, Filiz Dağ, Bayram Köse ve Hastane Müdürü Çiğdem Dalkılınç eşlik etti.
Hastanede üniteleri gezerek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Tugay, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, çiçek verdi.
"HAKLARI ASLA ÖDENMEYECEK"
Buluşmada, dünyanın en büyük hastanelerinden birinde ileri düzeyde çalışmalar yaptığını, sağlık sektöründe uzun yıllar çalıştığını bu nedenlerle sorunlara hakim olduğunu vurgulayan Başkan Cemil Tugay, "Hakları asla ödenmeyecek sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ortamın anlaşılmadığını düşünüyorum. Tüm sağlık emekçilerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür edilmesi gereken bir gün. İzmirlilerin sağlık sorunlarında her zaman yanlarında olacağız. Kent halkının hasta olmaması için çalışacağız. Daha sağlıklı bir şehirde yaşamak için neler yapılması gerekiyorsa, ona odaklanacağız" dedi.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HER TÜRLÜ HAK ARAYIŞI MÜCADELESİNDE YANLARINDA OLACAĞIM"
Sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarına da değinen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gelecek günler umuyorum ki çok daha huzurlu, şiddetsiz, tartışmasız, çalışanların hakkının ödendiği dönem olur. Sağlık çalışanlarının her türlü hak arayışı mücadelesinde yanlarında olacağım. Türk tıp tarihinde emek harcamış, fikirleri ve sağlık örgütlerinde büyük mücadele vermiş, birçok değerli büyüğümüz var. Onların mirasıyla bu günlere geldik. Geleceğe bu mirası taşımamız gerektiği gibi taşımalıyız. Bu öncelikle bu ülkeyi yönetenlerin görevidir. Ama sizlerin rehberliği ve yol göstericiliği mutlak ihtiyaç. Bu yönde göstereceğiniz tüm çabalar için teşekkür ediyorum. İnsan hayatı size emanet. İnsanların acılarını dindirmek sizin göreviniz. İyi ki varsınız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursam sizlerle kol kola, omuz omuza şehrimizin, insanlarımızın çok daha sağlıklı yaşaması için çaba göstereceğiz. Çok çalışacağız."
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Yavuz Uçar da "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Doktor Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramımızı kutlamak için nezaket gösterip bizleri ziyaret etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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