CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kiraz ziyareti kapsamında köylülerle buluştu - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kiraz ziyareti kapsamında köylülerle buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kiraz ziyareti kapsamında köylülerle buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, köylülerle buluşarak gelecekte yaşanacak gıda krizini aşmak için köylü ve çiftçinin kalkınmasının önemine dikkat çekti.

26.03.2024 21:38  Güncelleme: 21:41
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kiraz ziyareti kapsamında, köylülerle buluştu. Köylü ve çiftçinin kalkınmasının önemine dikkati çeken Tugay, "Gelecekte yaşanacak gıda krizini, sizlerin bu bereketli topraklarda yapacağınız üretimle aşacağız. Biz size destek vereceğiz. Siz de alın terinizle, toprağın bereketini kentimize taşıyacaksınız. Şehrimizi birlikte kalkındıracağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim çalışmaları kapsamında Kiraz ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti. Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun ve Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın da katıldığı programda Tugay,  herkesle tek tek sohbet etti. Yaş almış köylülerle bir arada olmanın kendisini son derece mutlu ettiğini dile getiren Cemil Tugay, çocuklarla da ilgilendi. Ziyareti sırasında karşılaştığı Deva Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Hatice Coşkun'a başarılar dileyen Tugay, "Yıllardır CHP'liyim ama bir rozetim yok" diyen bir yurttaşa da altıoklu rozeti taktı. Karaburç, Suludere, Ceritler ve Çayağzı köylerinde de yoğun ilgiyle karşılanan Cemil Tugay, kırsal bölgeleri kalkındıracak hamlelerini anlattı.

"TOPRAĞIN BEREKETİNİ KENTİMİZE TAŞIYACAKSINIZ"

Köyde yurttaşların sattığı ürünlerden de alan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, yurttaşların Aziz Kocaoğlu zamanında yapılan hizmeti artık bulamadıklarını söylemesi üzerine "İzmir'in kırsal bölgeleri bizim için son derece önemli. Tarımı, hayvancılığı, çiftçisi ve köylüsü ile siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Köylü ve çiftçi kalkınacak ki ülke ekonomisine can suyu kazandırsın. Gelecekte yaşanacak gıda krizini, sizlerin bu bereketli topraklarda yapacağınız üretimle aşacağız. O nedenle biz size destek olacağız. Siz de alın terinizle, toprağın bereketini kentimize taşıyacaksınız. Seçimden sonra buraya sık sık gelip hepinizin taleplerini dinleyeceğim, buraları birlikte kalkındıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kiraz ziyareti kapsamında köylülerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kiraz ziyareti kapsamında köylülerle buluştu - Son Dakika
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