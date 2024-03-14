CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay, Karantina Adası Projesine Tepki Gösterdi

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın Urla Karantina Adası ile ilgili dönüşüm projesi vaadine tepki gösterdi. Tugay, "Karantina Adası'nı ranta kurban ettirmeyeceğiz" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın Urla Karantina Adası ile ilgili dönüşüm projesi vaadine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Tugay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karantina Adası'nı ranta kurban ettirmeyeceğiz. AKP İzmir adayı sayın Dağ, dünyada örneği sadece üç adet olan önemli kültürel mirasımız Urla Karantina Adası'na, sosyal tesis ve plaj yapmayı vadetmiş. Karantina Adası ve içindeki tesisler, 159 yıldır varlığını sürdürüyor ve tarihi değerleri çok büyük. Bu kültürel mirasın ve eşsiz doğanın hafriyat kamyonlarına yüklenip yok edilmesine, betona boğulmasına, AKP'nin yine birilerine kazanç kapısı sağlayacak rant zihniyetine kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Biz Karantina Adası'nı tüm özellikleriyle koruyarak müzeye dönüştüreceğiz."