CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç: Ak Parti'nin İzmir'e Hiçbir Katkısı Yok

21.02.2026 18:10  Güncelleme: 21:15
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti'nin İzmir'e yönelik hiçbir katkısı olmadığını ifade ederek, İzmir'in yerel yönetimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir şehirde, iktidar partisinin karalama kampanyası yürüttüğünü savundu. Güç, AK Parti'nin eleştirileri karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını savundu.

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti'nin İzmir'e yatırım yapmadığını belirterek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu, belediyelerin çoğunlukta olduğu İzmir'e hiçbir katkısı olmayan bir siyasi anlayıştan bahsediyoruz biz. Hani burada sanki böyle ilgi gösterince sanki bir yatırım yapıyorlarmış gibi algı oluşmasın. İzmir'e hiçbir yatırımları yok. Bunun amacı tabii ki uzun yıllardan beri iktidar sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yerelde iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalama kampanyasına yönelik bir anlayışla alakalı bir şey" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, katıldığı bir programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti'nin İzmir'de yürütülen projelere yönelik eleştirilerine yanıt veren Güç, şunları söyledi:

"AKP'nin negatif ilgileri var. Yani buraya bir katkıları yok. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu, belediyelerin çoğunlukta olduğu İzmir'e hiçbir katkısı olmayan bir siyasi anlayıştan bahsediyoruz biz. Hani burada sanki böyle ilgi gösterince sanki bir yatırım yapıyorlarmış gibi algı oluşmasın. İzmir'e hiçbir yatırımları yok. Bunun amacı tabii ki uzun yıllardan beri iktidar sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yerelde iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalama kampanyasına yönelik bir anlayışla alakalı bir şey. Biz burada tabii ki politik anlamda bu yapılan yaklaşımı vatandaşımıza anlatıyoruz ve vatandaşımızdan aldığımız geri dönüş de bu şekilde. İllaki bizim hatalarımız, eksiklerimiz vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hatasız, kusursuz diyemeyiz. Ama sonuç itibarıyla büyük bir emek harcanıyor. Topluma dokunulacak, topluma yararına olacak birçok işe imza atılıyor ama geldiğimiz noktada iktidar partisinin İzmir'e hiçbir katkısı yok. Yani burası yüzde 100'lük oranda yüzde 80 çalışırken, öbür taraf yani AKP iktidarı sıfırda. Yani sıfır bir anlayışla, sıfır çalışma politikasıyla ilerliyor."

Bizim doğru bulmadığımız yaklaşım bu. Sürekli eleştirerek, sürekli yanlışı görerek bir politika gütmez. 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye sorduğumuzda cevap yok. 'Bunu yaparken hatalı yapmışsınız' diye bir şey var. ya mesela Mürselpaşa'ya gitti bir arkadaş, grup sözcüsü. İşte dedi 'Burası kredi vermemize rağmen işte kendileri yaptılar bıraktılar' dedi. ya arkadaş, bilmiyorsan bari konuşma ya! Ben işin içinden geliyorum. O kredi çıkmadığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi oranın yapımına başladı.

Ve orası TCDD hattının, aktif hattının geçtiği yer. Ayrıca yeraltı suyu var. O yüzden teknik anlamda yavaş ilerleyen bir iş. Oraya kredi çıkartmadı. Onaylı krediyi vermediler. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yapımına devam ediyor. 3-4 ay içerisinde açacağını söyledi Cemil Başkanımız da. O yüzden hani böyle basit, basite indirgenmiş bir siyaset bizi rahatsız ediyor

Biz sürekli bir de onlara cevap vermek zorunda da değiliz yani. Gidiyor orada bir video çekiyor falan. Öteki gidiyor şurada şantiye alanında, yani ayakkabı boyundaki suda 'Böyle su mu birikir' falan diyor. ya kardeşim ora şantiye alanı. Yağmur suyu kanalizasyon ayrıştırma projesi var orada. Yani bu kadar yağmurların yağdığı süreçte bu olacak yani, bu sıkıntılar yaşanacak ama sonuç itibarıyla önümüzdeki sene hanımefendiyi orada gezerken görürüz. Önümüzdeki kışın orada bekliyoruz orada bir gezsin bakalım neler. Çözüm üretmek gerekiyor. Siyasette çözüme yönelik olmak olması gerektiğine inanıyorum."

