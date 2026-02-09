CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Ak Parti Genel Sekreteri İnan'a: "Engellediğiniz Her Projeyi Açıklayacağız"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'a yönelik, "Sizin anlayışınız 'engelle, geciktir, sonra suçla'. Bu şehir sahipsiz değil. Engellediğiniz her projeyi açıklayacağız. Yapmadığınız her yatırımı hatırlatacağız. İzmir'in hakkını sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

Güç, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan tarafından yapılan açıklamaları hayretle izlediklerini ifade etti.

Acılar üzerinden siyaset yapılmayacağını belirten Güç, şunları kaydetti:

"Torbalı'da yaşanan elim olay hepimizin yüreğini yakmıştır. Ancak gerçekleri çarpıtarak, bilinçli biçimde hedef şaşırtarak Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamak İzmir'e de ülkeye de hiçbir fayda sağlamayan bir siyaset anlayışıdır. Söz konusu olayın yaşandığı alan TCDD'nin tapulu mülkiyet sahası içerisindedir ve ilgili alt geçit TCDD sorumluluğundadır. Bu gerçek kamuoyuna açıkça ifade edilmesine rağmen hala konuyu araştırmak yerine siyasi malzeme yapılması, maalesef 'faydasız siyaset' anlayışının tipik örneğidir."

Güç, İzmir'e yapılacak katı atık tesislerinin önündeki en büyük engelin, merkezi idarenin bürokratik oyalamaları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şunu açık söylüyoruz: Engellemezseniz İzmir o tesisi yapar. Bugün çöpler yüzlerce kilometre uzağa taşınmak zorunda kalıyorsa bunun nedeni İzmir'in değil, başvurulara cevap vermeyen anlayışın sorumluluğudur. Bu bir lütuf değil, kamu kurumlarının yasal zorunluluğudur. Dünya Bankası'ndan bulunan ucuz kredilerden, İZSU'nun kuyu açma izinlerine, Bornova'daki okul yatırımlarından, atık tesislerine, SGK yapılandırmalarına kadar bugüne dek engellenen her bir işi tek tek kamuoyuna açıkladık, açıklamaya devam edeceğiz. İzmirliyi kim oyalıyor, kim çözüm üretiyor herkes görecek."

"Siyaset, konuşarak değil, görev yaparak yapılır"

Türkiye'nin en düşük kayıp-kaçak oranlarından birine ve en gelişmiş arıtma altyapısına sahip kurumunun İZSU olduğunu belirten Güç, İzmir Körfezi'nin denetlenmeyen sanayi deşarjları, arıtması olmayan işletmeler, kirli su taşıyan Gediz Nehri ve liman faaliyetleri nedeniyle kirlendiğine dikkati çekti. Güç, "Bunların denetimi merkezi idarenin sorumluluğundadır. Körfez ölüyor çünkü denetim görevini yerine getirmeyen bir anlayış var. İzmit Körfezi'ni nasıl temizlediyseniz, aynı sorumluluğu İzmir için de almak zorundasınız. Siyaset konuşarak değil, görev yaparak yapılır" ifadelerini kullandı.

"Melih Gökçek dönemine bakmak yeterli"

İktidarın yıllardır ertelediği ve İzmir'e yapmaktan imtina ettiği yatırımları hatırlatan ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i örnek göstererek İnan'ın yolsuzluk iddialarına yanıt veren Çağatay Güç, şunları kaydetti:

"İzmir'e yönelik eleştiriler yapılırken merkezi idarenin yatırım sicili de hatırlanmalıdır. Yıllardır tamamlanamayan projeler ortadadır: 7 yıldır bitirilemeyen 2. Çevre Yolu. 10 yıldır tamamlanamayan Halkapınar – Otogar Metro Hattı. Yarım bırakılan Aliağa'daki Meslek Hastalıkları Hastanesi. Teslimi geciken Aliağa'daki TOKİ konutları. 13 yıldır tamamlanmayan Ankara-İzmir. Yüksek Hızlı Tren Hattı. Bu projelerin tamamı merkezi idarenin sorumluluğundadır. İzmir'e yıllardır yatırımı geciktiren anlayışın bugün çıkıp İzmir'e 'hizmet yapamıyorsunuz' demesi, siyasi samimiyetle bağdaşmamaktadır. 'Hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk' diyerek siyaset yapılacaksa, Ankara'yı 25 yıl yöneten Melih Gökçek dönemine bakmak yeterlidir. İzmir'de iftira siyaseti değil, hizmet siyaseti vardır."

"Engellediğiniz her projeyi açıklayacağız"

Asıl mesele şudur ki, siz İzmir'i suçlayarak, felaketlerden siyasi rant devşirerek siyaset yapabilirsiniz. Ama biz bu şehri seviyoruz. Bizim anlayışımız; çöp sorununu çözmek, suyu korumak, Körfez'i temizlemek, sel riskini azaltmak, kent için yatırım üretmek. Sizin anlayışınız ise, engelle, geciktir sonra suçla. Bu şehir sahipsiz değil. Engellediğiniz her projeyi açıklayacağız. Yapmadığınız her yatırımı hatırlatacağız. İzmir'in hakkını sonuna kadar savunacağız. İzmirli kimin hizmet ettiğini, kimin sadece konuştuğunu sandıkta defalarca gösterdi, yine gösterecek."