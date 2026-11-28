(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Dikili'de geçmişte Halkevi olarak hizmet veren ve bugün Dikili 1 No.lu Aile Sağlığı Merkezi olan tarihi binanı yıkım kararına tepki gösterdi.

CHP İzmir İ Başkanı Utku Gümrükçü, Dikili'de 1 No.lu Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet veren tarihi Halkevi binasının yıkım kararına, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki tarihi yapının ilçede Cumhuriyet döneminin tanığı konumunda korunabilmiş nadir eserlerden olduğunu belirten Gümrükçü yıkılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gümrükçü, açıklamasında şunları kaydetti:

"1947 yılında Halkevi kurulması, eğitim ve bilim yuvası olması için Cumhuriyet Halk Partisinin maddi olarak bağışta bulunduğu ve gönüllü mimarlarıyla yapımını sağladığı tarihi yapı ilçenin simgelerinden birisidir. Bir kenti kent yapan, yalnızca yeni beton yığınları değil; geçmişiyle kurduğu bağ, Cumhuriyet değerleri ve ortak belleğidir. Geçmişine, Cumhuriyetine ve o dönemin kıymetli eserlerine sahip çıkmak; onları yaşatarak sonraki nesillere bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Bu tarihi mirası 'modernleşme' ya da 'yenileme' adı altında beton ve inşaat sevdasına kurban etmek asla kabul edilemez. Üstelik binanın tescillenmesi için CHP Dikili İlçe Başkanımız Neriman Tanış, ilçedeki önemli sivil toplum kuruluşları ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne resmi başvurular yapılmışken yıkım ihalesine gidilmesi ve yıkım kararı alınması; hukuka da kent estetiğine de toplumsal vicdana da aykırıdır.

Buradan yetkililere net bir çağrıda bulunuyoruz: Bu korkunç yıkım kararından derhal vazgeçin. Dikili'nin, İzmir'in, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının sesine kulağınızı tıkayıp bu eşsiz yapının güzelliğine ve taşıdığı tarihsel değere gözlerinizi kapatmayın. Dikili'nin kalbine hançer vurmayın, vebali ağır olur.

Bizler, Dikili halkı ve İlçe Başkanlığımız öncülüğünde başlatılan bu haklı mücadelenin ve sonuna kadar yanındayız. Dikili Belediyesi'ni, tüm siyasi partileri, TMMOB'yi ve sivil toplum kuruluşlarımızı Cumhuriyetimizin bu nadide eserini korumak için bir kez daha omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Dikili'nin hafızasını sildirmemek, Cumhuriyet mirasımızı ranta teslim etmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz."