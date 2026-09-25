CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, üç partinin il başkanıyla kent gündemini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, üç partinin il başkanıyla kent gündemini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, üç partinin il başkanıyla kent gündemini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Kutlu Parti İzmir il başkanlarını ziyaret etti. Görüşmelerde İzmir ve ülke gündemi değerlendirilirken Gümrükçü, "Ülkenin huzuru ve geleceği için omuz omuza vermeliyiz" dedi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Kutlu Parti İzmir İl Başkanlarını ziyaret etti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi partilerle görüşmeler kapsamında Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz ve Kutlu Parti İzmir İl Başkanı Osman Serkan Çağlasa'yı ziyaret etti. Gümrükçü, görüşmelerde İzmir ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKENİN HUZURU VE GELECEĞİ İÇİN OMUZ OMUZA VERMELİYİZ"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde uzlaşıyı, huzuru ve birliği tesis edecek yegane irade Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyetimizin kuruluşunda üstlendiğimiz bu tarihi misyon; bugün partimizin benimsediği kapsayıcı, uzlaşıcı ve barışçıl tutum sayesinde toplumumuzun en büyük güvencesidir. Bizler, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı; ayrışmayı değil birliği, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunan herkesle kentimiz ve ülkemiz için ortak bir geleceği inşa etmeye hazırız. Bugün İzmir'imizde siyasi partilerimiz arasında ördüğümüz bu diyalog köprüsü, aslında Türkiye'nin özlediği tablonun somut bir göstergesidir. En başta bu ziyaretlerde bizleri ağırlayan, son derece önem verdiğim kıymetli görüşlerini paylaşan Sayın İl Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Siyasi rekabet bir düşmanlık değil, kentimize ve insanımıza daha iyi hizmet etme yarışıdır. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakarak; ortak akıl, nezaket ve karşılıklı anlayış içerisinde İzmir'imizin ve ülkemizin çözüm bekleyen tüm sorunlarını geride bırakabiliriz. Bizler ayrıştıran değil, birleştiren; ötekileştiren değil, kucaklaşan bir siyaset anlayışıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiDeva PartisiOmuz OmuzaPolitikaGüncelİzmirYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
16:58
Osimhen’in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “Geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:55:42. #7.12#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, üç partinin il başkanıyla kent gündemini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei