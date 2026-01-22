CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Çalık Ailesine Destek Ziyareti - Son Dakika
CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Çalık Ailesine Destek Ziyareti

22.01.2026 10:10  Güncelleme: 11:35
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sağlık durumu kötüleşen tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ailesini ziyaret ederek destek verdi. Güç, Çalık'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Kırıklar Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarete Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve İl Başkan Yardımcıları da katıldı.

Güç, tutuklu bulunduğu süre zarfında hastalığı ilerleyen, kendi doktoruna tedavi olma isteği kabul edilmeyerek defalarca getirildiği hastaneden, sağlık durumu uygun olmamasına rağmen tekrar tekrar cezaevine götürülen Mehmet Murat Çalık'ın ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunu yakından takip etmek için İzmir'de bulunan Annesi Gülseren Çalık, ablaları Yeşim Koçhan ve Sevim Koçhan'ı ziyaret eden Çağatay Güç, "Murat başkanımızın çok büyük bir ailesi var. Biz tüm İzmir Örgütü kendisini ailemizden birisi, babamız, abimiz, kardeşimiz gibi görüyoruz. Çalık ailesinin her ferdini de kendi ailemizden ayırmıyoruz. Başkanımızın bu tutsaklıktan kurtulması, ihtiyacı olan sağlık koşullarında tedaviye kavuşması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu yolda kıymetli annesini, eşini, kardeşlerini ve evlatlarını asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

"Belediye Başkanımızın derhal tahliye edilmesini istiyoruz, bu artık tutukluluk değil işkencedir" ifadelerini kullanan Çağatay Güç, şunları söyledi:

"Savaşta bile insanın düşmanına yapmayacağı eziyet Murat Başkanımıza yapılıyor. Bir insanın sağlığı hatta hayatı söz konusuyken, siyasi kimliği sebebiyle maruz bırakıldığı bu ayrımcılığı ve eziyeti anlamak mümkün değil. Bu baskıcı ve zorba anlayış hem suçsuz yere tutuklamış başkanlarımızın aileleri ve sevenlerini hem de ülkemizi içinden çıkılmaz kötü bir psikolojiye sürüklemiş durumda. Bizler Belediye Başkanımızın suçsuz olduğunu ve haksız yere cezaevinde tutulduğunu biliyoruz. Ama bundan daha önce hayatının tehlikede olduğunu görüyor ve derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Vicdan da hukuk da bunu gerektiriyor. Vicdanları sızlatan, hukuku ve adaleti hiçe sayan bu inat bu kin bitsin artık. Belediye başkanımıza yapılan bu zulme son verilsin."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Çağatay Güç, İzmir, Yerel, Son Dakika

