HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün düzenlediği basın toplantısında açıkladığı "vurgun" iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda düzeltme yaptı. Polat, "Sabah yaptığımız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır." dedi.
Polat, saban düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu'nun "dahil olduğunu" öne sürdüğü, Kemalpaşa'da "geçen bir yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasıyla ilgili" iddialarda bulunmuştu.
Polat, açıklamasıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na düzeltme yaptı. Polat açıklamasında, "Sabah yaptığınız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, vurgun iddiasında düzeltme yaptı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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