CHP Kadın Kolları'nda Görev Değişikliği Tepkisi - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları'nda Görev Değişikliği Tepkisi

18.06.2026 13:06
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Sema Gençoğlu, Asu Kaya'nın görevden alınmasına sert tepki gösterdi ve örgüt iradesine sahip çıktıklarını belirtti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Gençoğlu, "Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanımız ise örgütün büyük desteğiyle, sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya'dır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan karar kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, görevden alındı. Karara tepki gösteren CHP Muğla İl Başkanı Sema Gençoğlu, yazılı açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü, gücünü mahkeme koridorlarının karanlık dehlizlerinden ya da saray yargısının sipariş kararlarından değil; sandıktan, emekten ve kurultay delegelerinin hür iradesinden alır" diyen Gençoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"

"Bugün, butlan gibi hukuki kılıfların arkasına gizlenerek, örgütün helal oylarıyla seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi görevden aldığını sanan gayrimeşru güruha sesleniyoruz, sarayın adaletsiz yargı mekanizmalarıyla iş birliği yaparak, bir hukuk garabetinin arkasına sığınarak kurduğunuz o çakma, atanmış butlan yönetimini kökten reddediyoruz. Sizin ne kadın örgütü nezdinde ne de milletin vicdanında zerre kadar meşruiyetiniz yoktur. Seçim sandığından çıkamayıp, kadınların emeğini, alın terini yargı oyunlarıyla gasbetmeye yeltenen bu atanmış yapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partimizin mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecektir."

"KARŞINIZDA HER DAİM ÇELİKTEN BİR KADIN İRADESİ BULACAKSINIZ"

Saray yargısının lütfettiği kararlarla kadın örgütünün iradesine çökmeye çalışan butlan yönetimi, örgüt iradesini gasbeden bir kayyum zihniyetinden farksızdır. Biz bu partiyi saray yargısına teslim etmedik, sizin gibi atanmışlara da asla teslim etmeyeceğiz. 'Onun yerine arkadaşımızı atadık' diyen o sözde yönetimi ve onların atadığı sipariş yönetimleri ellerimizin tersiyle itiyoruz. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanımız ise örgütün büyük desteğiyle, sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya'dır. Örgüt iradesine darbe vurarak bizi yıldırabileceğini, sesimizi kısabileceğini sananlar bilsin ki bizi sokak sokak, meydan meydan büyüyen bu inanç, faşizan dayatmalarınız karşısında daha da devleşecek. Attığınız her kirli adım, kurduğunuz her kumpas bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek. Karşınızda her daim çelikten bir kadın iradesi bulacaksınız. Bugün dünden daha güçlüyüz, bugün dünden çok daha kararlıyız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Kadın Kolları'nda Görev Değişikliği Tepkisi - Son Dakika

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