CHP'li Kadınlar Nazilli'de 8 Mart'ta Zeytin Fidanı Dağıttı

Osman Bekar

(AYDIN) - CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir, "Kadın düşmanı politikalara, derinleşen yoksulluğa ve bizi eve hapsetmeye çalışan zihniyete karşı bizler özgür ve eşit bir yaşamı örgütlemekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. CHP'li kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Nazilli'de zeytin fidanı dağıttı.

Özdemir, beraberindeki partililerle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda yaptığı açıklamada, kadınların bugün yalnızca şiddetle değil, yoksulluk ve güvencesiz çalışma koşullarıyla da karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Bugün, tarihsel bir direnişin simgesi olan 8 Mart'ı kadınların yaşam hakkının sistematik olarak tehdit edildiği, şüpheli ölümlerin karanlıkta bırakıldığı bir dönemde karşılıyoruz. Ancak bilinmelidir ki kadın düşmanı politikalara, derinleşen yoksulluğa ve bizi eve hapsetmeye çalışan zihniyete karşı bizler özgür ve eşit bir yaşamı örgütlemekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ev içi bakım yükünün hala kadınların omzunda olduğunu belirten Özdemir, yerel yönetimlerin açtığı kreşlerin kadın istihdamının önündeki en büyük engellerden birini kaldırdığını ifade etti ve "Kreş, kadınların çalışma hakkının teminatıdır" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmeyeceğini söyleyen Özdemir, 6284 sayılı kanunun da etkin ve eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Çiçek soluyordu, fidan kalıcı olsun istedik"

Basın açıklamasının ardından partililer, Şirinevler Pazarı'ndaki kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla zeytin fidanı dağıttı.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, zeytin fidanı dağıtılmasının nedenini ANKA Haber'e şöyle açıkladı:

"Bugün kadın dayanışmasının en simge günlerinden biri olan 8 Mart. Bugün pazar yerinde, kadınlarımıza Kadınlar Günü hediyesi olarak, kadın emeğinin simgesi olarak fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çiçek ve karanfil dağıtılmış olsaydı bunlar zaten öleceklerdi. Biz emeğin simgesi olan zeytin fidanını tercih ettik, toprakla buluşturmayı öngördük."

Basın açıklamasına CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbey, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, CHP Nazilli İlçe Kadın Kolu Başkanı Nilgün Aktaş'ın da arasında bulunduğu partililer ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de destek verdi.