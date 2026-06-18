CHP Kadın Kolları'ndan Tepki - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları'ndan Tepki

18.06.2026 16:32
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Esin Tümer, Asu Kaya'nın görevden alınmasına sert tepki gösterdi, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın görevden alınmasına, "Bugün dünden daha güçlüyüz, bugün dünden çok daha kararlıyız. Attığınız her kirli adım, kurduğunuz her kumpas bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek. Karşınızda her daim çelikten bir kadın iradesi bulacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, düzenlediği basın toplantısında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınmasını tepki gösterdi.

CHP kadın örgütünün gücünü "sandık, emek ve kurultay delegelerinin hür iradesinden" aldığını söyleyen Tümer, "Butlan gibi hukuki kılıfların arkasına gizlenerek, örgütün oylarıyla seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerini görevden aldığını sanan gayrimeşru bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZELDİR"

"Sarayın adaletsiz yargı mekanizmalarıyla iş birliği yaparak, bir hukuk garabetinin arkasına sığınarak kurulan atanmış 'butlan yönetimini' kökten reddediyoruz" diyen Tümer, "Biz bu partiyi saray yargısına teslim etmedik, atanmışlara da teslim etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Tümer, "Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanımız ise örgütün büyük desteğiyle, sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya'dır" ifadelerini kullandı."

CHP Kadın Kolları İl Başkanları olarak "atanmış yapıları tanımayacaklarını" belirten Tümer, örgüt iradesine yönelik müdahaleler karşısında mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Tümer, "Bugün dünden daha güçlüyüz, bugün dünden çok daha kararlıyız. Attığınız her kirli adım, kurduğunuz her kumpas bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek. Karşınızda her daim çelikten bir kadın iradesi bulacaksınız" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kadın Kolları'ndan Tepki - Son Dakika

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