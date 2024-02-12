CHP Kapaklı İlçe Örgütü, Kapaklı Belediyesi'ni Eleştirdi - Son Dakika
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CHP Kapaklı İlçe Örgütü, Kapaklı Belediyesi'ni Eleştirdi

CHP Kapaklı ilçe örgütü, Kapaklı Belediyesi'nin arsa satışlarını ve borçlarını eleştirdi.

12.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:16
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ADEM ÇİL

CHP Kapaklı ilçe örgütü Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Kapaklı Pazarı girişinde seçim çalışması gerçekleştirdi. Ellerinde dövizler taşıyan partililer, AKP'li başkanın görev yaptığı Kapaklı Belediyesi'nin cami arsası satışlarını ve diğer arsa satışlarına yönelik borçlarını eleştirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kapaklı İlçe Örgütü, Kapaklı Pazarı girişinde seçim çalışması gerçekleştirdi. Kapaklı Pazarı girişinde seçim çalışması gerçekleştiren ilçe örgütü, Kapaklı Belediyesi'ne eleştirilerde bulundu. Pazar günü Atatürk Mahallesi'nde kurulan pazarın girişinde düzenlenen etkinliğe CHP Kapaklı İlçe Başkanı Emir Tarcan, CHP Kapaklı Kadın Kolları Başkanı Duygu Kuru, CHP Kapaklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Samet Işık ve partililer katıldı.

ARSA SATIŞI, KAŞE SKANDALI VE BELEDİYE BORCUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinlikte partililer ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlarla Kapaklı Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Dövizlerde, Kapaklı Belediyesi'nin yapmış olduğu arsa satışları, cami arsası satışları, kaşe skandalı ve belediye borçlarına dikkat çekildi.

DÖVİZLERLE BELEDİYE BORÇLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Partililerin ellerinde taşıdıkları dövizlerde şunlara dikkat çekildi:

"163 bin 139 metrekare arsa ve tarlamız 432 milyon 397 bin 358 TL satıldı. 270 adet sahte kaşe ile rant sağlandı. 5 bin 457,32 metrekare cami arsasını sattılar 21 milyon 208 bin 730 TL. Borç: 394 milyon 494 bin 598 TL; satılan topraklarımız 432 milyon 397 bin 358 TL; zarar: 826 milyon 891 bin 956 TL."

CHP Kapaklı İlçe Örgütü, Kapaklı Belediyesi\'ni Eleştirdi
Kaynak: ANKA

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