CHP Kars\'ta Anahtar Krizi

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars İl Başkanlığı'na atanan Baran Karahan, eski yönetimden anahtarları alamadığını ifade ederek, il başkanlığı binasının kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

CHP Kars İl Başkanı Baran Karahan, dün bu göreve getirilmesinin ardından eski yönetimden binanın anahtarlarını alamadığını söyleyerek, çağırdıkları çilingir yardımıyla içeri girdi.

Karahan, yaptığı açıklamada, "Çilingir vasıtasıyla partimize giriş yapmış bulunuyoruz. Öncelikle anahtarı temin ederek binaya girmek istedik. Ancak anahtarın nerede ve kimde olduğunu bilmediklerini, bu nedenle teslim edemeyeceklerini söylediler. Sürecin daha fazla uzamaması adına kamera kayıtları eşliğinde çilingir yardımıyla parti binamıza girdik. Yaptığımız ilk incelemelerde binanın birçok noktasının küf tuttuğunu gördük. Detaylı bir temizlik yapacağız. Partimizi eskisinden daha hızlı şekilde büyüteceğiz" diye konuştu.